日銀今公布決策！東京通膨高於預期 YCC政策可能微調

日本銀行（央行）今天將公布利率政策。根據日經新聞報導，有可能調整殖利率曲線控制（YCC），在此同時，東京7月通膨率高於經濟學家預期，升高市場對央行調整政策的期待。

日本總務省周五發布的數據顯示，不包括生鮮食品在內的消費者物價上升3%，因能源價格下跌所以升幅低於上個月的3.2%，但超過分析師預期的2.9%，而扣除能源價格的雙核心CPI意外加速到40多年來最快的4%，凸顯出通膨的黏性，也使得日本央行有關未來幾個月物價漲幅將低於目標的看法受到質疑。

東京數據是全國消費者物價指數的領先指標， 全國數據大約在三周後發布。

日經新聞稍早之前報導，日本央行將在周五的政策會議上，討論是否調整殖利率曲線控制（YCC），以便讓長期殖利率「在一定程度上」超過0.5%上限。報導未透露消息來源。

這個消息周四在美國市場引發了一場小風暴。美國公債殖利率急升，日圓飆漲，而美股標普500指數逆轉盤中升勢，華爾街的「恐慌指標」VIX指數創5月以來最大單日升幅。

隨著交易員意識到最後一個堅守寬鬆政策堡壘的主要央行也可能放棄立場，恐慌情緒迅速蔓延到各個資產類別。基於日本央行的寬鬆貨幣政策，日圓是各種利差交易的首選融資貨幣。多頭擔心如果日本利率開始上升，日本資金將回流國內。

Apollo Global Management首席經濟學家Torsten Slok表示，「現有消息說要調整殖利率曲線控制政策，預示日本央行的火車即將離站」。

日本央行公共關係部門未回覆在非工作時間就日經新聞報導尋求置評的要求。

富國銀行投資研究所策略師Sameer Samana表示，日本央行可能調整超寬鬆政策以及投資者解除日圓利差交易的前景足以引發市場震動。