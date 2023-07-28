美元大漲 日圓在日本央行利率會議前夕表現出色

日圓周四兌所有主要貨幣走高，因為傳出日本央行今天會討論微調殖利率曲線控制（YCC）政策。美債殖利率與美元指數攜手上漲，主要是美國第2季GDP增速加快至2.4%，遠超過市場預期，引發對經濟軟著陸的憧憬，消費者支出亦展現韌性。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY），根據彭博資訊報價，周四大漲0.88%，至101.773。日圓兌美元周四上漲0.77%，報1美元兌139.14日圓；有報導指日本央行將在今天的利率決策會議上，討論調整YCC政策。

不過，市場普遍預計日本央行仍將維持其超寬鬆政策立場，只是不排除微調YCC政策的可能性。瑞士信貸駐紐約的宏觀策略師Alvise Marino說：「市場的總體定位是，為日本央行可能採取相對鷹派的行動做好準備。」

由於對日本央行是否會在今天微調超寬鬆貨幣政策的猜測依然存在，交易員周四加大力度防範日圓飆升風險。一項衡量日圓上漲避險成本的指標飆升至三年高點。

RBC Capital Markets亞洲外匯策略主管Alvin Tan表示，跟歐洲央行相比，日本央行顯然讓市場更加緊張。豐業銀行首席外匯策略師Shaun Osborne也說，雖然上次市場對政策調整的猜測落空，但通膨上升、工資上漲和日本央行購買規模之大，代表了YCC政策有所調整的時機到來。

日本央行是本周舉行利率政策會議的三家主要央行中的最後一家，先前美國聯準會（Fed）和歐洲央行（ECB）均如預期升息1碼（25個基點）。

美國聯準主席鮑爾對9月再次升息的可能性，持開放態度。歐洲央行也對是否需要進一步升息來降低通膨，持開放態度，歐洲央行總裁拉加德表示，9月可能升息也可能暫停升息，這讓交易員猜測，ECB 7月這次升息可能是最後一次。

歐元周四兌美元下跌1.06%，至1歐元兌1.0965美元。歐元兌美元匯率在歐洲央行利率決策公布前，一度升至一周高點1.115，隨後回吐漲幅。

歐洲經濟放緩的證據越來越多，例如，第2季貸款需求創下歷史新低、德國的商業信心惡化、歐元區採購經理人指數低於預期等。

荷蘭合作銀行外匯策略主管Jane Foley說：「歐元區數據疲軟，而美國數據更具韌性。這讓人不禁質疑，市場先前為何如此看多歐元，同時又質疑美元守住漲勢的能力。」她認為，美國經濟的韌性應該可以抵消最近幾周美元所遭遇的一些看跌情緒。