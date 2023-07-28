半導體設備生產商科磊給出樂觀財測 顯示晶片業正反彈

全球最大半導體設備生產商之一的科磊（KLA）周四公布對本季營收的樂觀預測，顯示晶片業也許正接近復甦。

總部在加州米爾皮塔斯（Milpitas）的科磊發布聲明說，截至9月的本季，營收將可達23.5億美元。根據彭博資訊的訪調，分析師平均預測22.2億美元。

此一強勁展望顯示產業低迷過後，晶片製造商準備好了要再開始花錢購置新設備。先前多種電子產品的需求疲軟，科磊及其同業預測新設備訂單陡降。晶片設備業以景氣循環周期出名，投資人一直想確定下次榮景期何時展開。

科磊股價盤後交易勁揚4.5%，先前在正常交易時段上漲5.35%至482.35美元。

根據顧能（Gartner）預測，今年全球半導體營收將下降11%。但該產業對較長期的營收能反彈回升保持樂觀。英特爾在內的晶片製造商預估市場規模到2030年能增加一倍到1兆美元，這將需要更多科磊製造的那種機器設備。另一家矽谷半導體設備巨擘科林研發（Lam Research）周三也公布優於市場預期的獲利預測。

但美國三大半導體設備供應商科磊、科林研發和應用材料（Applied Materials）在他們成長最快的市場，中國大陸，都面臨逆風。拜登政府對他們的部分產品設下出口管制。

剔除部分項目，科磊在截至6月底會計年度第4季的每股盈餘是5.4美元，營收減少大約5.3%到23.6億美元，優於分析師平均估計的每股盈餘是4.85美元以及營收22.5億美元。