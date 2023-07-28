台積電ADR下跌0.06% 較台北交易溢價8.99%

IMF上調2023年全球GDP成長率，由今年4月預估的2.8%上修至3%，但仍比去年3.5%放緩。2024年全球成長率則維持4月預測的3%不變，其中美國今年將成長1.8%，較4月預估上升0.2個百分點，但2024年將放緩至1%...

2023-07-27 23:35