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台積電ADR下跌0.06% 較台北交易溢價8.99%

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電

台積電ADR周四下跌0.06%，收在99.35美元，較台北交易股票（2330）溢價8.99%。費城半導體指數同日上漲1.86%。

美國股市周四下跌，道瓊工業指數結束13天連漲。道瓊工業指數收盤下跌237.4點或0.67%，收在35,282.72點；標普500指數下跌29.34點或0.64%，收在4,537.41點；那斯達克指數下跌77.17點或0.55%，收在14,050.11點。

台灣加權股價指數周四上漲79.27點，收在17,241.82點，台積電漲0.53%收在569.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 126.40 +2.40 114.00 +10.88

中華電 CHT 115.63 -0.35 116.05 -0.74

台積電 TSM 620.14 -0.06 569.00 +8.99

聯電 UMC 46.00 +2.22 46.15 -0.32

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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