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美Q2 GDP堅實成長 一掃衰退陰霾 卻也提高Fed達成通膨目標的難度

經濟日報／ 編譯任中原／綜合外電
美國第2季GDP季比年增2.4%，高於預估的1.8%，顯示經濟堅實成長，企業的固定資產及存貨投資強勁，年增7.7%。 路透
美國第2季GDP季比年增2.4%，高於預估的1.8%，顯示經濟堅實成長，企業的固定資產及存貨投資強勁，年增7.7%。 路透

美國27日公布第2季國內生產毛額（GDP）初估報告，季比年增2.4%，高於預估的1.8%，也比第1季時的2.0%更強，顯示經濟堅實成長，一掃經濟衰退陰霾，但也使聯準會（Fed）更難達成2%的通膨目標，今年內再度升息的機率因而升高。

上季消費支出成長率減緩到1.6%，低於第1季時的4.2%，主因大件產品的買氣降溫。至於消費者下半年是否仍能維持相同的花錢速度，目前仍不清楚。利率居高不下，使汽車、家電及其他依賴貸款所購買的產品，將因升息而更加昂貴；今年稍晚時學貸將恢復繳納，而民眾在疫情時期累積的超額儲蓄也逐漸用磬。

但企業的固定資產及存貨投資強勁，年增7.7%，遠高於第1季時的0.6%。一些長期性的力量正在塑造投資趨勢，包括聯邦政府對晶片製造廠及電動車廠的補貼，彌補了一些投資缺口。

住宅投資連續第九季下降，主因房貸利率上升。不過房市可能已經觸底，更多建案正在醞釀中，因此未來數月住宅投可望增加。

消費者、企業界與經濟學者都對未來經濟展望較為樂觀。由於通膨已經下降，而勞動市場仍然緊俏，使經濟「軟著陸」的機率升高。7月消費者信心持續上升，許多民眾表示對經濟展望樂觀，對衰退的憂慮下降。小企業的悲觀氛圍也下降。7月時只有37%的小企業相信未來12個月經濟將惡化，是2022年2月以來最低比率。

經濟衰退 通膨 疫情

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