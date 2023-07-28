聯準會升息1碼 鮑爾：經濟軟著陸有望

美國聯準會（Ｆｅｄ）廿六日（台北時間廿七日凌晨）一致決定升息一碼（○點二五個百分點），提高聯邦資金利率區間至百分之五點二五至百分之五點五，來到廿二年來最高水準，決策聲明與主席鮑爾都保留今年底前進一步升息的可能性，並強調經濟「軟著陸」的希望升高。但經濟學者指出，鮑爾在決策會後記者會的開場，顯露出他的鴿派傾向。

美國、歐洲、日本等主要央行本周先後舉行利率決策會議，市場形容本周為「超級央行周」。

聯邦基金利率走勢圖 製表／陳曉慈 在聯準會宣布升息一碼後，歐洲央行昨晚也如市場預期宣布升息一碼，主要利率升至百分之三點七五。日本央行今天上午公布利率決策，市場預期短期利率將維持負百分之○點一。

聯準會決議升息一碼，是去年三月以來第十一次升息。決策聲明指出，通膨仍「居高不下」，最近幾個月就業成長「熱絡」，且經濟活動「以溫和速度擴張」。鮑爾也花許多時間談論抗通膨之役還沒結束，表示通膨稍微趨緩，但還有「長路要走」，直言聯準會預期通膨率要到二○二五年才會降到百分之二，將「逐次會議」評估進一步緊縮的必要性。

鮑爾表示，聯準會在九月十九至廿日決策會議前會觀察「整體數據」，包括經濟成長、通膨及勞動市場，「若數據顯示有必要，我們的確可能在九月再度升息，但也可能選擇按兵不動」。這段期間將有七、八月消費者物價指數（ＣＰＩ）報告，以及七、八月非農就業人口報告。

而對於聯準會這次的利率決策，大型金控高層指出，一來因為美國大選將至，聯準會盡量避免釋出鷹派訊息導致美國金融業再受衝擊，或影響股市大跌，二來目前美國核心通膨率儘管降溫不夠，但一般通膨已較先前顯著下降，使得鮑爾不需要在記者會再放「狠話」壓抑通膨。

此外，從美國金融安定性的面向來看，美國大型銀行是最容易受市場升息預期引發資金流失的機構，尤其先前已有多家美國銀行因為升息引發的市場資金移動而倒閉，使得聯準會在這方面的發言更加敏感，基於對經濟和金融市場的穩定性，使鮑爾的發言儘管未言明未來是否再升息，但對比上次的發言已相對「鴿派」。

法國巴黎銀行財富管理亞洲區投資長巴亞尼則說，歐洲與英國央行會繼續升息，但聯準會接下來將一路按兵不動至年底，等到明年才會降息，且預期後續美元將持續弱，而各國的升息循環已進入尾聲。