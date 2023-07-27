日銀周五是否調整YCC？全球投資人嚴陣以待、換方式避險

經濟日報／ 編譯湯淑君／綜合外電
日本銀行28日將宣布最新貨幣決策，全球投資人屏息觀望堪稱「本周最重大的全球總經事件」，並嚴陣以待萬一日銀調整政策，可能牽動日圓走勢、甚至影響全球日圓利差交易。圖／路透
日本銀行28日將宣布最新貨幣決策，全球投資人屏息觀望堪稱「本周最重大的全球總經事件」，並嚴陣以待萬一日銀調整政策，可能牽動日圓走勢、甚至影響全球日圓利差交易。圖／路透

日本銀行（央行）28日將宣布最新貨幣決策，全球投資人屏息觀望，並且嚴陣以待這場「本周最重大的全球總經事件」。儘管今年來投資人一直押注日銀超寬鬆貨幣政策立場終將鬆動，遲早得調整殖利率曲線控制（YCC）政策，但日銀至今仍未鬆口。情況會不會在本周五改觀？誰也沒把握。

話雖如此，投資人仍不敢掉以輕心，就算日銀改弦易轍的機率不高，交易員還是紛紛採取避險措施。從日圓升值到債市衍生性商品，市場跡象透露出投資人正擁抱某些成本較低但較安全穩當的方式，以備萬一日銀意外調整政策，就能趁機賺一筆。

路透報導，由於先前賭日銀收緊貨幣政策卻大失所望的前例太多，許多投資人這回避免直接、昂貴的押注方式，像是做空日本政府公債—那種交易素有「寡婦製造者」之稱，取其難免釀成重大損失之意。

這一回，交易員選擇買回日圓，並且透過債券選擇權市場防範波動率竄升的風險，讓自己有更大空間可從各種可能的結果獲利。

同時，日圓勁升和日本公債乏人做空，也賦予日銀在不引發市場激烈反應的情況下調整政策的空間。新加坡Modular資產管理公司投資長Jimmy Lim說：「投機性部位相對清淡，提供日銀一個採取漸進式調整的好時機。」

據Lim推測，日銀這次調整YCC的機率約60%，因此他選擇採用衍生性商品，若周五市場朝任一方向擺盪，都有機會獲利。

日銀是否調整YCC政策成焦點

經濟學家普遍認為，日銀周五結束兩天政策會議後，仍將維持「超寬鬆」政策不變；然而，基於日本消費者物價漲得比美國還快，基礎通膨率又升至1990年代以來最高，日銀遲早必須認清經濟基本面已起變化，有必要順勢調整政策立場。如果日銀面對這個現實，勢必得調高通膨預測，在那種情況下，最可能的政策反應就是微調YCC，那可能允許日本公債殖利率升高，進而導致日銀減少購債。

YCC是日銀把10年期日本公債殖利率釘在0%目標上下波動不超過50個基點的術語，實務上，那使10年期日債殖利率上限設定在0.5%。一些市場人士預期，這回日銀可能繼去年12月把殖利率波動區間從正負0.25％擴大至正負0.5％之後，進一步放寬為正負0.75%或甚至正負1.0%。那可能容許日債殖利率攀升，進而觸動日圓升值。

期貨經紀商R.J. O'Brien主管布瑞迪說：「我們認為，近期日銀政策是本周最重大的全球總經事件，也是全球大多數交易員最密切關注的事件：倘若YCC的錨鬆脫了，有可能掀起全球資本流動和殖利率曲線出現歷史性的轉變。」

這是因為，日銀現行的超寬鬆政策導致弱勢日圓，目前匯率約140日圓兌1美元。便宜的日圓不但助漲日本股市，也助長「日圓利差交易」，亦即借入便宜日圓、轉投資別處收益較高的資產，特別是新興市場。因此，日銀政策一調整，將牽動這些市場的資金流動，對全球金融市場影響甚鉅。

日本 投資人 通膨

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