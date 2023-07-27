美Q2 GDP優於預期美股早盤全面上漲 Meta帶動那指強漲1.5%

美國第2季國內生產毛額（GDP）等數據比預期強勁，美股三大指數27日早盤全面應聲上漲，道瓊工業指數漲100點或0.3%、標普500指數漲0.9%、那斯達克綜合指數更勁揚1.5%，主因是臉書股價大漲。費城半導體指數大漲逾3%、台積電ADR漲1.8%。

美國第2季經濟季增年率達2.4%，優於經濟學家預期，主要受強勁的消費者支出和企業投資彈升驅動，進一步澆熄美國經濟的衰退疑慮。美國的物價壓力也逐漸減緩，個人消費支出指數在第2季增加2.6%，較前一季的4.1%縮減，也低於市場預期的3.2%。

此外，美國上周初領失業金人數也意外降至五個月低點，6月耐久財訂單成長4.7%，也優於預期。

Meta公司的股價早盤大漲8%，原因是在廣告收入回升的加持下，上季業績優於預期，財測也相當強勁。麥當勞的股價也上漲約0.6%，因中國大陸的銷售回溫。

聯準會（Fed）在美東時間26日升息1碼，主席鮑爾在會後記者會說，聯邦公開市場委員會（FOMC）後續的動作將視經濟數據而定。