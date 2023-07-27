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美防長首訪巴紐 美海防艇8月進駐

聯合報／ 編譯茅毅／即時報導
美國國防部長奧斯丁（左）訪問巴布亞紐幾內亞，與巴紐防長達基（右）會面。法新社
美國國防部長奧斯丁（左）訪問巴布亞紐幾內亞，與巴紐防長達基（右）會面。法新社

美國國防部長奧斯丁26日抵澳洲北部外海的南太平洋島國巴布亞紐幾內亞（巴紐）訪問，成為首位造訪該國的現任美國防長。他27日宣布，8月1艘美國海岸防衛隊的海防艇將派駐巴紐，協助該國監視非法捕魚及走私。日經亞洲同日報導認為，美方此舉的背景在於美國與中國大陸競爭南太影響力。

美國國務卿布林肯5月才和巴紐簽署1項共巡（shiprider）協議，以使美巴更密切地合作海上執法，巴紐人員可搭美國海防艇，打擊非法、未報告及不受規範的捕魚活動。布林肯另和巴紐締結1項防務合作協議。奧斯丁即展開此一歷史性的訪問行程。

奧斯丁在和巴紐總理馬拉普（James Marape）會談後召開的聯合記者會中說，如今印太是優先戰區，像美巴一樣的夥伴關係，對保持此一緊要地區的自由開放至關重要。

前述布林肯與巴紐所簽的防務合作協議，其全部細節尚未披露，仍有待巴紐議會批准，部分在野黨政治人物擔憂這會惹惱其重要貿易夥伴中國。根據日本經濟新聞取得的該協議全文，美國軍方將獲准使用巴紐境內的6處地點，包括1座海軍基地、幾座機場及港口。據路透披露，其中有曼奴斯島（Manus Island）上的隆布魯海軍基地（Lombrum Naval Base）和首都莫士比港的設施。為期15年，並允許美軍補給機、船和儲存補給。

巴紐的戰略位置處於第2島鏈南端，連接日本小笠原群島與美國屬地關島。

惟奧斯丁27日指稱，美國目前並不尋求在巴紐建立永久基地，但將在前述防務合作協議下，提高巴紐防衛能力。

路透27日報導，在北京和索羅門群島去年4月簽署1項安全協議後，美國及其盟邦正尋求阻止各太平洋島國與中國在安全上建立關係。其背景是美國及其盟邦對台灣緊張情勢愈來愈擔憂，而中國是該地區國家在興建基礎設施上主要的債權國之一。索羅門群島總理蘇嘉瓦瑞7月初甫訪問北京，與中國國家主席習近平會面。

美國 日本經濟 布林肯

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