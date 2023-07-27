聯準會再升息一碼 22年來最高抗通膨

美國聯準會26日宣布再升息一碼抗通膨，讓美國利率來到5.5%，是近22年來最高。儘管美國的通膨率已經非常接近聯準會設定的2%大關，但聯準會表示，因為勞動市場與消費市場表現仍十分強勁，因此將繼續維持高利率來打壓熱錢。外部專家則指出，此刻的利率已在高點，若再度升息恐造成經濟衰退，需戒慎。

聯準會再升息一碼

根據《路透社》報導，美國聯準會26日宣布再度升息一碼，讓美國的利率來到5.5%，是22年來的新高。雖然聯準會在6月的聲明中顯示，應該會停止升息，但聯準會主席鮑威爾26日表示，美國經濟仍需要小踩煞車，讓通膨率回歸2%水準。

鮑威爾也表示，聯準會將持續觀察各項指標與數據，以做為9月會議的參考。聯準會不排除再度升息，但若通膨率持續下滑，聯準會也會就此收手，停止升息。聯準會指出，雖然整體通膨率在下降，但部分重要指標仍然在聯準會目標值的兩倍之多。再加上失業率仍保持在歷史低點，經濟成長率也比聯準會預期的1.8%還要高，因此才會決定繼續升息。

鷹派作風引擔憂

《英國廣播公司》指出，儘管美國聯準會鐵了心要打壓通膨，許多外部專家擔憂聯準會有可能會不小心造成經濟衰退。經濟學家波斯特珍妮克認為，聯準會的政策可能會讓經濟放緩，雖然能打壓通膨，但也可能讓經濟成長停滯。鮑威爾則表示，聯準會並不是要試圖增加失業率與阻擋經濟發展，但打壓通膨的現實代價就是如此。

另一名經濟學家派特森則認為，聯準會應該是擔心犯下過去70年代的錯誤。當時聯準會誤以為已經成功抑制通膨而結束升息，結果通膨率馬上又飆升上去。

花旗的經濟學家克拉克則悲觀地認為，為了將通膨率壓回2%，美國將無可避免地迎來經濟衰退，因為打擊通膨的唯一管道就是透過升息來放慢經濟成長的速度。

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