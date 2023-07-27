日經：鴻海董座劉揚偉限時夏普三個月提改善計畫

《日經亞洲》今（27）日報導，鴻海（2317）要求夏普（Sharp）在三個月內提出營運改善計畫。夏普因為面板部門表現疲弱造成巨大虧損；鴻海董事長劉揚偉上周到夏普的東京和千葉辦公室視察，要求幹部找出回復獲利的途徑。

日經說，劉揚偉這次日本行，相信與夏普社長兼執行長吳柏勳和其他高階主管會面，告訴他們必須想辦法轉虧為盈。劉揚偉也和員工召開圓桌討論會。

劉揚偉這個月稍早才剛去過夏普在大阪的總部，是他接任鴻海董事長後，第一次造訪夏普總部，視察時也和大阪的中階主管和經理開會。

夏普在結束於今年3月的前一個會計年度，出現六年首次淨損。這讓母公司鴻海在今年第1季財報中，認列一筆約173億台幣的非營業損失。

鴻海財務長黃德才今年5月在法說會上曾經提到，鴻海已經要求夏普基於大股東的利益考量，擬議改善計畫。如果業務還是不能提振起來，那就要夏普調整管理團隊讓營運得以好轉。

鴻海2016年投資日本家喻戶曉電子品牌夏普，取得控制權。之後也監管這家掙扎的日本企業營運好轉。不料上個會計年度因為面板相關損失，認列了高達1884億日圓的虧損，主要來源是夏普旗下面板廠堺工廠（SDP）。堺工廠上年度淨損2,608億日圓，更前一個年度還獲利739億日圓。

日經指出，夏普本會計年度（今年4月到明年3月）預期財務可以重返獲利，淨利估可有100億日圓。