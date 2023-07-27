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原油自三個月高位回落 銅、鋁、鎳均下跌 黃金上漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

國際原油價格周三從三個月高位回落，一方面美國原油庫存降幅低於預期，同時交易員也在評估聯準會（Fed）升息決定。銅、鋁、鎳均下跌。而隨著美債殖利率和美元雙雙下跌，黃金上漲。

油價下跌

西德州中級原油（WTI）跌破每桶79美元。上周美國原油庫存僅僅減少60萬桶。然而，美國最大儲油中心的庫存繼續徘徊在5月來最低水平附近，限制了油價跌幅。

原油近幾天上漲受到了股市走強、全球原油市場開始收緊以及中國領導人採取行動振興經濟成長的拉抬。

截至收盤，9月交割的WTI原油在紐約市場下跌85美分，結算價報78.78美元；9月交割的布蘭特原油期貨價格下跌72美分，結算價報每桶82.92美元。

基本金屬：銅、鋁、鎳均下跌

銅和其他基本金屬的價格周三下跌，中國政府承諾支持經濟復甦但沒有具體措施，對第一大消費國中國需求增長的預期減弱。

倫敦金屬交易所3個月銅期貨下跌0.7%，報每噸8,614美元，此前兩個交易日連續上漲。

經紀商Sucden Financial的Robert Montefusco說：「在FOMC會議結果出爐之前，由於中國政府沒有做出任何具體的刺激承諾，金屬市場正在回落。」

LME鋁期貨跌1.2%，至每噸2,213美元；LME鋁期貨跌1.2%，報2213美元；LME鎳期貨跌3.8%，報21590美元。

金價上漲

金價周三延續漲勢，受助於美元和美債收益率下跌，Fed一如預期宣布升息，投資人消化主席鮑爾的發言。

現貨金價報每英兩1,974.09美元，上漲0.5%。美國黃金期貨收漲0.3%，結算價報1,970.10美元。

High Ridge Futures金屬交易主管David Meger說：「普遍的共識是，Fed愈發接近升息周期的尾聲。因此，預期美債殖利率將緩慢下降，這總體上是對黃金有利的環境。」

Fed發表聲明後，美元指數跌0.5%，使黃金對其他貨幣持有者來說更便宜。美國10年期公債殖利率降至3.862%。

美國 Fed 金價

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