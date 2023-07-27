快訊

杜蘇芮暴風圈觸陸、風雨明顯增強 氣象局：13縣市納陸警範圍

致災性超大豪雨！杜蘇芮今威脅最大 卡努颱風最快今晚生成

鴻海旗下FII傳在印度洽談 投資2億美元蓋電子零件新廠

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
鴻海旗下工業富聯（FII）傳出正與印度泰米爾納德邦政府協商，在當地投資興建電子零組件新工廠。美聯社
鴻海旗下工業富聯（FII）傳出正與印度泰米爾納德邦政府協商，在當地投資興建電子零組件新工廠。美聯社

兩名直接知情人士26日對路透表示，鴻海（2317）的子公司正與印度泰米爾納德邦（Tamil Nadu）政府協商，在當地投資多達2億美元興建電子零組件新工廠。

路透報導說，鴻海集團旗下工業富聯（FII）執行長鄭弘孟（Brand Cheng）與其他公司代表，上周與包括首長在內的泰米爾納德邦官員會談，討論在該邦的投資。路透說，這項消息是泰米爾納德邦政府在會後所發出的聲明，沒有詳述更多。

其中一位消息人士說，FII向泰米爾納德邦官員提出初步投資1.8億至2億美元蓋新廠。FII的產品涵蓋通訊、行動網絡與雲端運算設備。

鴻海與泰米爾納德邦官員不願回應路透的置評請求。

鴻海目前在泰米爾納德邦的清奈附近已有一座獨資工廠，生產iPhone。

消息人士並未詳細透露最新的設廠計畫，也沒有提到新廠生產的零件是否會用於供應iPhone或其他公司的產品使用。

另一位消息人士說，鴻海計劃2024年前完成新廠建置，預料未來會有進一步投資。

兩位消息人士都說，最終決定尚未敲定。

目前，鴻海也正與西古吉拉特邦政府進行討論，此時鴻海正考慮進軍印度半導體產業。外界預期鴻海董事長劉揚偉本周將在當地政府舉辦的年度半導體論壇上談話。

在上周，印度南部的卡納塔卡邦政府表示與FII舉行協商，FII已承諾要投資10.7億美元蓋新廠。

印度 半導體

延伸閱讀

鴻海董事長劉揚偉訪問夏普總部 4大主題交流意見

傳蘋果計劃將供應鏈移出大陸？富士康董事長這麼說

昔夥伴今開戰！美新創Lordstown聲請破產 並提告鴻海

劉揚偉三三會例會開講 談量子技術他這樣說

相關新聞

路透調查：全球明年上半年降息

在美國聯準會（Fed）即將公布利率決策前夕，路透發布訪調全球五百多位經濟學家的結果指出，多數央行預料將在明年上半年降息，...

道指連漲13天 創1987年來最佳紀錄

道瓊工業平均指數繼續上漲，創1987年以來的最佳連漲紀錄；交易者消化了Fed升息和主要企業獲利的影響。

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

聯準會（Fed）於美東時間26日下午2時（台灣27日凌晨2時）宣布升息1碼，聯邦資金利率目標區間來到5.25%~5.5%...

午後賣壓湧現… 鮑爾重擊常嚇倒美股

美國聯準會（Fed）將在台灣時間27日凌晨2時公布利率決策，主席鮑爾半小時後召開記者會。一項研究發現，從鮑爾執掌Fed以...

星主權基金 錢進雙印、越南

主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）警告，未來一年投資環境仍具挑戰，居高不下的通膨可能讓股債相關性轉為正向，從而無法...

微軟雲端營收增速 不夠力

微軟（Microsoft）和字母（Alphabet）同日發布財報，上季核心事業展現優於預期的韌性，但微軟本季營收展望略低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦