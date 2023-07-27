美國聯邦公開市場委員會7月26日會議聲明全文

以下是聯準會（Fed）周三在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會政策聲明全文：

（粗體為本次會議紀錄更動處）

最近的指標顯示經濟活動以溫和的步調擴張。近月來就業成長強勁，失業率也已維持持在低點。通膨仍居高不下。

美國的銀行體系穩固且有韌性。家庭和企業的授信情勢收緊，可能影響經濟活動、招聘和通膨。這些效應的程度尚不確定。委員會仍然高度關注通膨風險。

委員會力求實現充分就業和通膨率在較長期內達到2%。為支持這些目標，委員會決定調升聯邦基金利率的目標區間至5.25%至5.5%。委員會將繼續評估額外訊息及其對貨幣政策的影響。在確定額外的政策緊縮到何種程度合適、久而久之能讓通膨率回到2%的貨幣政策立場時，委員會會考慮貨幣政策的累計緊縮、貨幣政策在影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展。此外，如之前公布的計畫所述，委員會將繼續減持美國公債、機構債和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於讓通膨回歸其2%的目標。

在評估貨幣政策的適當立場時，委員會將繼續監測後續訊息對經濟前景的影響。倘若出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會準備酌予調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的訊息，包括勞動市場狀況指標、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態。

投票贊成此次貨幣政策行動的委員為主席鮑爾，副主席威廉斯，巴爾、鮑曼、庫克、古斯比，哈克，傑佛森，卡斯哈里，洛根和沃勒。