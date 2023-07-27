快訊

Fed如預期升息1碼達22年高點 美股持平道瓊連13日收紅

美國聯邦公開市場委員會7月26日會議聲明全文

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
FOMC聲明中值得注意的變化是，對美國經濟成長力道的描述，從前次會議的「和緩的」（modest）調整為「溫和的」（moderate）。路透
FOMC聲明中值得注意的變化是，對美國經濟成長力道的描述，從前次會議的「和緩的」（modest）調整為「溫和的」（moderate）。路透

以下是聯準會（Fed）周三在華盛頓發布的聯邦公開市場委員會政策聲明全文：

（粗體為本次會議紀錄更動處）

最近的指標顯示經濟活動以溫和的步調擴張。近月來就業成長強勁，失業率也已維持持在低點。通膨仍居高不下。

美國的銀行體系穩固且有韌性。家庭和企業的授信情勢收緊，可能影響經濟活動、招聘和通膨。這些效應的程度尚不確定。委員會仍然高度關注通膨風險。

委員會力求實現充分就業和通膨率在較長期內達到2%。為支持這些目標，委員會決定調升聯邦基金利率的目標區間至5.25%至5.5%。委員會將繼續評估額外訊息及其對貨幣政策的影響。在確定額外的政策緊縮到何種程度合適、久而久之能讓通膨率回到2%的貨幣政策立場時，委員會會考慮貨幣政策的累計緊縮、貨幣政策在影響經濟活動和通膨的滯後性，以及經濟和金融發展。此外，如之前公布的計畫所述，委員會將繼續減持美國公債、機構債和機構抵押貸款支持證券。委員會堅定致力於讓通膨回歸其2%的目標。

在評估貨幣政策的適當立場時，委員會將繼續監測後續訊息對經濟前景的影響。倘若出現可能阻礙實現委員會目標的風險，委員會準備酌予調整貨幣政策立場。委員會的評估將考慮廣泛的訊息，包括勞動市場狀況指標、通膨壓力與通膨預期指標，以及金融和國際動態。

投票贊成此次貨幣政策行動的委員為主席鮑爾，副主席威廉斯，巴爾、鮑曼、庫克、古斯比，哈克，傑佛森，卡斯哈里，洛根和沃勒。

通膨 美國

延伸閱讀

大摩策略師致歉看空美股 PTT大呼不妙：反轉訊號出現了！

疫情後旅遊爆發潮能提振經濟？專家不好看：2原因影響意願

本周最大經濟事件不是Fed？緊盯「這數據」是否給通膨添變數

日圓連升後重貶要再換嗎？3原因、1關鍵 看懂日圓奇特走勢

相關新聞

路透調查：全球明年上半年降息

在美國聯準會（Fed）即將公布利率決策前夕，路透發布訪調全球五百多位經濟學家的結果指出，多數央行預料將在明年上半年降息，...

道指連漲13天 創136年新猷

道瓊工業平均指數繼續上漲，創1987年以來的最佳連漲紀錄；交易者消化了Fed升息和主要企業獲利的影響。

Fed如市場預期升息1碼 升息是否告尾聲仍不明朗

聯準會（Fed）於美東時間26日下午2時（台灣27日凌晨2時）宣布升息1碼，聯邦資金利率目標區間來到5.25%~5.5%...

午後賣壓湧現… 鮑爾重擊常嚇倒美股

美國聯準會（Fed）將在台灣時間27日凌晨2時公布利率決策，主席鮑爾半小時後召開記者會。一項研究發現，從鮑爾執掌Fed以...

星主權基金 錢進雙印、越南

主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）警告，未來一年投資環境仍具挑戰，居高不下的通膨可能讓股債相關性轉為正向，從而無法...

微軟雲端營收增速 不夠力

微軟（Microsoft）和字母（Alphabet）同日發布財報，上季核心事業展現優於預期的韌性，但微軟本季營收展望略低...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦