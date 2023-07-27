Fed決定升息1碼，未暗示今年內是否還可能再升
美國聯準會（Fed）聯邦公開市場委員會（FOMC）26日一致決定升息1碼，聯邦資金利率為5.25%-5.50%區間，會後聲明中對於接下來的利率路徑並未做出暗示。
會後聲明中指出，通膨仍然「居高（elevated）」，最近幾個月就業成長「熱絡（robust ）」，且經濟活動「以溫和的（moderate）速度擴張」；而6月會議聲明則是「繼續以適當的（modest）速度擴張」，顯示Fed認為經濟表現比之前稍稍樂觀。
聲明中表示，Fed仍然「高度關注通膨風險」，且將「繼續評估更多資訊，以及對貨幣政策的影響」。此一部分與6月聲明相同。
Fed也再度表示，目前利率更接近「具有充分約束力」、可將通膨壓低到2%目標的水準。聲明中並未排除今年進一步升息的可能性。
經濟學者指出，目前市場聚焦於9月中或今年內Fed是否再度升息，但聲明中看不到與此有關的暗示。
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