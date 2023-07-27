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路透調查：全球明年上半年降息

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合報導
路透訪調的多數分析師認為，多數央行將在明年上半年降息。圖為民眾行經多國紙鈔圖案前。（美聯社）
路透訪調的多數分析師認為，多數央行將在明年上半年降息。圖為民眾行經多國紙鈔圖案前。（美聯社）

美國聯準會（Fed）即將公布利率決策前夕，路透發布訪調全球五百多位經濟學家的結果指出，多數央行預料將在明年上半年降息，即便屆時各國通膨率預料都還不會降回百分之二的通膨目標。

路透廿五日發布過去一個月訪調經濟學家的結果，經濟學家與市場人士認為多國央行明年上半年就會降息，但各國央行已表明，利率必須維持在較高的水準更久一段時間，這也顯示市場與央行之間的立場在未來幾個月內將會拉鋸。

德意志銀行總體策略師艾倫表示，「歷史證據顯示，要讓通膨回到目標的最後階段，通常是最困難的，因此若通膨被證明更強韌，市場會有大感意外的風險。」他說，最近的經驗顯示，如果數據顯示有必要，各國央行非常願意轉向鷹派，因此會有市場再次感到意外的風險。

調查顯示，顯示儘管過去一年來多國貨幣政策大幅緊縮，但相較於三個月前的調查，在四十八個經濟體中，分析師調升其中廿八個經濟體的二○二四年通膨預期，但升幅不大。而且由於經濟成長情況持續優於預期，失業也維持在低點，經濟學家預期，多數已開發國家的通膨率至少到明年底都仍將遠高於央行目標。

分析師認為，在九個已開發國家中，只有日本、加拿大、瑞士和紐西蘭預料將在明年底前達成通膨目標。

通膨 央行 美國聯準會

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