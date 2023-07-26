Fed決策出爐前美股開低 台積電ADR跌逾1%

美股三大指數26日早盤下跌，道瓊工業指數跌88點，投資人正在消化最新公布的科技大咖財報，並準備迎接聯準會（Fed）不到5小時後公布的利率決策。

道瓊工業指數早盤跌0.25%、標普500指數跌0.11%，那斯達克指數跌0.15%，費城半導體指數跌1.8%、台積電ADR跌1.5%。

Google母公司字母早盤股價大漲近6%，在雲端事業收入的加持下，該公司上季業績優於市場預期。相形下，微軟早盤股價跌近3%，因雲端事業收入的增速放緩。

道瓊成分股波音上季財報優於市場預期，股價大漲逾5%。社群媒體業者Snap因本季財測疲弱，股價重挫近20%。

近期的各項數據顯示通膨已趨緩，使投資人預期Fed在本次升息過後將收手。芝商所FedWatch工具顯示，Fed在台北時間27日升息1碼的機率達98%，但也有專家示警，不該貿然認為Fed的升息已告尾聲。

瑞銀投資長梅瑟里說，投資人不應對這是本次升息循環最後一次升息抱有太高的期待。