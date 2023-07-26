美股盤前重點／市場聚焦Fed最新利率決策

有些人或許會說：我試過ChatGPT，可是它的回答沒我想像中好，沒辦法用在工作上。事實上對ChatGPT的提問，會根據 「提問工程」的過程，來提高精準度。日本被視為ChatGPT提問典範的是「深津式通用提問」，而提出這套提問框架的是note的經驗長深津貴之。note是一個發布各種投稿內容的網站，這次特別請note經驗長深津貴之和IT評論家尾原和啟對談，幫助讀者理解ChatGPT提問的訣竅。

2023-07-26 17:47