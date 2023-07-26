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美股盤前重點／市場聚焦Fed最新利率決策
美股期指26日盤前小跌，投資人衡量企業大咖的財報表現，並準備迎接聯準會（Fed）的利率決策。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：
Fed利率決策
Fed將於台北時間27日凌晨2時宣布決策，預料會將利率調高1碼（0.25個百分點）至5.25%-5.5%，同時也將保留緊縮傾向，表明今年可能還會再升息。花旗集團經濟學家克拉克認為，Fed「將保留所有選項」。「通膨數據只有幾個月呈現走緩，並不足以讓他們確定緊縮工作已經完成，他們肯定會保持謹慎」。
科技大咖財報表現
Google母公司字母25日盤後公布，上季營收746億美元、每股盈餘1.44美元均優於市場預期，主因雲端服務需求穩健加上廣告業績反彈，激勵股價在當天的盤後交易大漲8%，26日盤前再漲6%。
微軟也在25日公布上季財報，營收和獲利分別為562億美元和201億美元，均優於華爾街預期，但Azure雲端服務成長卻進一步減速，同時微軟暗示來自人工智慧（AI）服務的成長不會那麼快顯現，股價當日盤後跌逾3%，26日早盤續跌3.8%。
新加坡主權財富基金GIC的投資展望
新加坡主權財富基金新加坡政府投資公司（GIC）去年度績效為八年來最佳，但警告未來一年的投資環境仍具挑戰，長期盤旋高點的通膨率可能讓股債相關性轉為正向，從而無法提供股債多元配置的資產保護，目前正著眼擴大投資印度、印尼與越南等市場，以及物流、基建和其他不受通膨影響的資產。
SK海力士看好記憶體市場
南韓記憶晶片大廠SK海力士26日公布，上季營業損失比市場預期更糟，主要是記憶晶片價格與需求都疲弱，不過，市場已經由深谷開始復甦。該公司同時表示，將進一步對NAND減產，但將持續投資擴大高密度DDR5和第三代高頻寬記憶體（HBM3）的產能。
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