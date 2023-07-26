路透分析師調查：多數央行料明年上半年降息

根據路透在過去一個月對全球超過500位經濟分析師進行的調查，預期多數央行將在明年上半年降息，不過，多數分析師都不預期屆時央行會達到他們的通膨目標。

調查結果顯示，儘管過去一年貨幣政策大幅緊縮，但與三個月前相比，在48個經濟體中，分析師調升其中28個經濟體的2024年通膨預期，儘管上修幅度不大。

由於維持經濟成長的情況比預期好，失業也維持低點，多數已開發國家的通膨仍遠高於央行的目標，這種情況可能至少持續至明年底。

調查顯示，全球經濟預期今年成長2.7%，這比先前預估的2.5%上調，預期明年也成長2.7%。

在許多國家，由於經濟維持韌性，剔除波動性大的糧食與能源價格後的核心通膨率維持高檔不下。三分之二經濟分析師總結說，年底前，核心通膨率只會稍微降低。

這些溫和的預期並未阻止經濟分析師與金融市場交易人士認為明年上半年就會降息，儘管各央行，尤其是已開發國家央行已表示，利率會有一段更長的時間必須維持在較高的水準。

這顯示在寬鬆貨幣的呼籲聲量愈來愈大之際，未來幾個月的時期內將出現市場與央行立場之間的拉鋸。

德意志銀行總體策略師艾倫（Henry Allen）表示：「歷史證據顯示，一般而言，通膨要回到目標的最後階段是最困難的，因此存在一種風險，也就是如果通膨被證明是更具韌性的，那麼市場會大感意外。」

艾倫說：「最近的經驗顯示，如果數據顯示有必要，各國央行非常願意轉向鷹派，而且存在市場再次感到意外的風險。」

被問到未來幾個月核心通膨中哪項因素最頑固時，近60%的受訪經濟分析師認為是薪資。

目前多數已開發國家的失業率維持在歷史低點，預料未來兩年內也不會大幅上升。

美國高級官馬雷（Philip Marey） 表示：「只要勞動力市場依然吃緊，勞工將持續以通膨理由要求薪資…我們預期核心通膨會逐漸下降，但年底前可能維持在高檔。」

分析師認為，在九家已開發國家的央行中，只有日銀、加拿大央行、瑞士央行和新西蘭央行預料會在明年底前達到他們的通膨目標。