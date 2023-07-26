疫情後旅遊爆發潮能提振經濟？專家不好看：2原因影響意願

疫後旅遊潮持續爆發，但足以解救經濟衰退嗎？國際貨幣基金組織指出，旅遊已經成為拉抬經濟成長的主要動力，並上調今年經濟預測。但反方意見認為，熱浪與天災頻傳的狀況，已影響到民眾的旅遊意願，且各國通膨猶存，經濟成長仍有許多阻礙。

疫後觀光潮猶存

《BBC》報導，國際貨幣基金組織近期上調全球經濟預測到3%，較四月份的預測高出0.2%。該組織經濟學家古林查斯表示，疫後復興的浪潮持續發威，包括商品需求、就業市場增長與旅遊量能，都成為拉抬全球經濟的主要動力之一。

國際空運協會數據也顯示，航運仍呈現逐漸回復的趨勢，像是5月航運的數字已達成疫情前量能的96.1%，逐漸擺脫新冠疫情的陰影。古林查斯說，那些作為旅遊觀光大國的經濟表現相對比較好，反而是製造業為主的國家仍在經濟的泥淖中。

然而，雖然國際貨幣組織看好旅遊業帶動經濟的能力，但《NPR》報導，旅遊專家蘭基斯表示，因為異常高溫、森林野火頻傳等狀況，將逐漸影響到民眾旅遊的意願，如希臘因為野火的狀況，不得不撤離遊客，造成負面的體驗。

經濟成長仍逆風

此外，歐洲各國央行透過升高利息打擊通膨，但卻未見成效，形成了高利率、高通膨的狀況，增添許多國家的經濟風險。

然而，中國經濟面臨房地產債務風暴、通縮狀況，青年失業率飆高等問題，恐進一步拖垮全球經濟成長的步伐。

古林查斯也呼籲，目前各國距離2%通膨的目標還有一段距離，各央行應該要痛定思痛，盡其所能降低不斷飆升的消費者價格。

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