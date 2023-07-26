投銀警告：日本央行可能投震撼彈 YCC微調將推動日圓升值

投資人普遍預期日本銀行（央行）周五將逆全球潮流，維持貨幣政策不變，但多家投資銀行警告，要為可能發生的衝擊做好準備。如果日本央行調整殖利率曲線控制（YCC），日圓會漲、日股會跌。

英國金融時報報導，日本超寬鬆貨幣政策的未來走向備受關注。日本6月整體通膨升到3.3%，八年來首見超過美國，此時歐美的CPI已開始下滑。市場預期，面對數十年來幾無動靜的溫和通膨，日本央行會很開心，大致上仍將按兵不動。

美國自2022年月以來，升息5個百分點，本周還可能再升息1碼，然後才暫停。歐洲央行將利率自2022年7月的負0.5%提高到3.5%，預料本周也會再升息，不久之後刹車。而日本央行的基準利率仍為負0.1%，10年期殖利率為0%，僅能容忍在目標兩側波動半個百分點。

彭博資訊本月訪調50名經濟學家，42人認為央行會維持七年來購買債券以抑制殖利率的做法，以確保適度的通膨。

但YCC不是完全沒有可能進行調整。去年12月將目標波動區間由四分之一放大到半個百分點，被形容為震撼彈。一些銀行建議這次做好準備，波動區間有可能放寬到零利率上下各一個百分點。

瑞銀經濟學家Masamichi Adachi說，大多數人可能誤解央行總裁植田和男最近對於耐心實現2%通膨的評論，YCC可能調整，果真如此，日債殖利率會走高、日圓升值、日股下跌。日股今年來的表現超過世界其他大部分地區。

Adachi表示，為改善債市運作而調整YCC有合理性。 央行可以維持其他寬鬆措施，如負利率，直到它對永續實現2%通膨目標更具信心。

多位經濟學家預計日本央行將把2023財年的核心通膨預測由1.8%調高到2.5%以上。

高盛、摩根大通、野村、法國巴黎銀行和摩根士丹利MUFG也都認為，日本央行會放寬對債市的控制。SMBC日興證券甚至說，日本央行本周完全放棄YCC的可能性有50%。

BlueBay資產管理公司投資長Mark Dowding是少數精準判斷去年12月政策調整的投資人之一。他認為，日本央行本周會把YCC最高值提高到0.75至1個百分點之間，以配合調高通膨預測。他也因此自3月以來押空日本政府債券、押注「被低估的」日圓。 他補充說，如果日本央行確實改變立場，日圓將上漲到至少135日圓兌1美元。