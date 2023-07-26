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鮑爾重擊！研究：鮑爾任內Fed決策日 美股常遇「午後賣壓」

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
研究發現，從鮑爾（見圖）執掌Fed以來，美股在Fed發布決策之後通常會走弱。美聯社
研究發現，從鮑爾（見圖）執掌Fed以來，美股在Fed發布決策之後通常會走弱。美聯社

美國聯準會（Fed）將在台灣時間27日凌晨2時公布利率決策，主席鮑爾隨後於2時30分召開決策會後記者會，不過研究發現，從鮑爾執掌Fed以來，美股在Fed發布決策之後通常會走弱，MarketWatch還形容為「鮑爾重擊」（Powell gut punch）。

MarketWatch報導，最近投資人發現，在鮑爾召開決策會後記者會的幾天後，美股通常會下跌。以6月按兵不動決策為例，雖然標普500指數6月整體收漲，但其實在Fed決策日的之後六個交易日，標普500指數有五天收跌。

在Fed即將公布利率決策前夕，Bespoke投資集團比較了1994來歷任Fed主席任內，在Fed決策日美東時間下午2時公布決策後、一直到美東時間下午4時美股收盤的美股表現，結果發現在鮑爾任內的表現特別弱，顯示美股特別容易在鮑爾任內的Fed決策日出現「午後賣壓」。

Bespoke發現，在鮑爾任內的在Fed決策日當天，標普500指數平均收盤小漲0.12%，為近幾任主席最小漲幅，而且尾盤下挫之勢尤其明顯。標普500指數在葛林斯班任內Fed公布決策後，也傾向下跌，但當天整體小漲0.19%。

相較下，前主席柏南克任內的Fed決策日當天，標普500指數通常上漲0.55%，且尾盤上漲之勢特別顯著；在前主席葉倫任內的Fed決策日，標普500指數上漲0.16%，在Fed公布決策後也傾向上漲。

鮑爾最近都在決策會後記者會中，澆熄投資人對於降息的期望，同時表示利率可能維持在高點一段時間，以幫助把通膨率壓回2%的目標。

今年來美股大漲，則大致令專家意外。今年初分析師原先預期美國經濟很有可能因為Fed激烈升息而陷入衰退，但之後隨著衰退預期降低、以及人工智慧（AI）題材熱炒，美股持續走高。今年來截至25日，標普500指數累計大漲19%，道瓊工業指數攀揚6.9%，那斯達克綜合指數更暴衝35.1%。

標普500指數在1994年來Fed主席任內決策日的表現資料來源：Bespoke投資集團
標普500指數在1994年來Fed主席任內決策日的表現資料來源：Bespoke投資集團

Fed 指數 鮑爾

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