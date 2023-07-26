國際油價上漲 隨陸官方承諾刺激經濟 金屬走高金亦漲

國際原油價格周二在清淡的交投中維持了近日的漲勢，受益於供應吃緊以及投資人看好中國官方將採取行動提振經濟。基本金屬全面上漲。隨著美元趨弱，黃金小幅走高。

原油小漲

西德州中級原油（WTI）結算價在79美元上方，投資人持倉量徘徊在1月低點附近。股市的風險胃口好轉也提振油價漲勢。

全球最大原油進口國中國周一表示，將為房地產業提供更多支持，同時也承諾將刺激消費。

截至收盤，9月交割的WTI期貨上漲89美分，結算價報79.63美元；9月交割布蘭特原油期貨上漲90美分，結算價報每桶83.64美元。

基本金屬全面上漲

銅和大多數基本金屬的價格周二在倫敦市場上漲，最大銅消費國中國承諾加強對經濟的政策支持，重點是提振國內需求。

倫敦金屬交易所(LME)3個月銅期貨上漲1.8%，報每噸8,668美元，此前曾觸及8,698美元，為7月14日以來最高。

人民幣周二也因中國承諾加大經濟支持力度而反彈，這使得以美元計價的金屬對中國買家更具吸引力。

LME鎳期貨大漲4.8%，報每噸22450美元。LME鋁期貨漲1.4%，報每噸2,240美元；鋅期貨漲2.9%，報2,486.5美元；錫期貨漲0.8%，報28,825美元；鉛期貨持平於2,175美元。

黃金小幅走高

隨著美元趨平，黃金小幅走高。 市場普遍預計Fed本周將升息25個基點，金價也反映這個預期。

截至紐約時間下午3:36，黃金現貨上漲0.5%，報每英兩1,965.17美元；白銀現貨上漲1.3%，報24.6693美元。

COMEX黃金期貨漲0.1%，報2002.8美元；COMEX銀期貨漲1%，報24.824美元。