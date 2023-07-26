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歐晶片法將生效 盼降低亞洲依賴

聯合報／ 編譯湯淑君／綜合報導

歐盟成員國部長廿五日正式批准支持擴大境內半導體生產的法案，為催生歐版「晶片法」排除最後路障，有助於降低對亞洲供應電腦晶片的倚賴。

規模四三○億歐元的歐盟晶片法（Chips Act）本月稍早獲歐洲議會通過，廿五日再獲歐盟理事會部長簽署成為法律，待歐盟「官方公報」（Official Journal）正式公布後隨即生效。

歐版晶片法獲歐盟部長簽署後，四三○億歐元公共及民間資金將放行，准許各國政府對歐陸半導體產業提供補貼。歐盟領袖希望運用這些資金，把巨大投資潮導向建設新晶片廠，協助歐盟提高在全球半導體生產地位，目標是在二○三○年之前把歐盟在全球半導體生產占比，從目前的百分之十提高到至少百分之廿。

許多半導體公司已經宣布正評估或確定在歐洲蓋新廠的計畫，包括台積電、英特爾以及意法半導體（STMicroelectronics）在內。

全球半導體生產高度集中在亞洲的問題，也在新冠肺炎疫情阻斷供應鏈時暴露出來。由於亞洲供應的晶片用於從洗衣機到汽車等產品，一鬧晶片荒，連帶造成汽車、智慧手機和醫療設備供應短缺。

歐盟 半導體 新冠肺炎

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