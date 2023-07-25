美國黃豆失寵！傳大陸搶購「這一國」黃豆 交易已排到第4季

全球黃豆市場現由中國大陸這個主要買家所主導。多年來，巴西占大陸黃豆貿易的比重日益攀升，已超過美國黃豆占比，甚至開始在傳統淡季的交易占據主導地位。

彭博資訊引述消息人士報導，中國大陸買家正在搶購10月交貨的巴西黃豆，還可能在第4季完成更多交易。以往10月是美國黃豆的出口高峰期。

中國大陸搶購巴西黃豆，適逢今年巴西黃豆寫下創紀錄的收成，使價格遠低於競爭對手。這也反映巴西總統魯拉正尋求與大陸深化雙邊關係，以驅動本國經濟成長。

隨著巴西黃豆產量擴大，美國農民正喪失在全球農業市場的競爭優勢。地緣政治緊張局勢也促使大陸尋求強化與巴西的關係，並減少對美國的長期依賴。

彭博彙整的資料顯示，使用巴西黃豆提煉食用油和製成動物飼料，對大陸加工業者有利可圖，但使用美國黃豆將無利可圖。

這促使大陸買家從本季稍早就開始搶購巴西黃豆。根據船務代理機構Alphamar，事實上大陸買家很早就開始採購巴西黃豆，已有九艘船計劃9月在巴西載貨。

巴西家族農業綜合企業3Tentos交易和採購主管米拉利談到巴西運價時說：「我們至少在未來一個月仍保有競爭優勢。」