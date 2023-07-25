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英特爾研發「深偽捕手」 可辨別人臉造假影片

聯合報／ 編譯陳曉慈／即時報導
英特爾公司（Intel）研發團隊宣稱已研發出對抗深偽技術（deepfake）的系統「深偽捕手」（FakeCatcher），辨別真假影片的準確度高達96%，並表示辨別關鍵就在臉部血管及眼球活動。圖／取自英特爾官網
英特爾公司（Intel）研發團隊宣稱已研發出對抗深偽技術（deepfake）的系統「深偽捕手」（FakeCatcher），辨別真假影片的準確度高達96%，並表示辨別關鍵就在臉部血管及眼球活動。圖／取自英特爾官網

英國廣播公司（BBC）23日報導，英特爾Intel）研發團隊宣稱已研發出對抗深偽技術（deepfake）的系統「深偽捕手」（FakeCatcher），辨別影片真假的準確度高達96%，並表示辨別關鍵就在臉部血管及眼球活動。但BBC人員實測發現，深偽捕手在實際運用時的表現，恐低於上述水準。

英特爾研發人員認為，開發辨偽系統的第一步，就是要能辨別真實影片的真實之處為何，人之所以為人的「浮水印」為何？

據研發人員，辨偽捕手的核心技術為「光體積變化描記圖法」（Photoplethysmography，PPG），PPG能夠偵測血液流動變化，而深偽技術生成的人臉不會有血液流動變化。此外，深偽捕手還透過眼球活動辨別人臉真偽；當人類注視一個對象時，視線會聚焦於一點，但深偽技術生成的人視線是發散的。

英特爾認為，透過分析以上兩點，就能在數秒鐘內有效辨識出影片真假，並宣稱深偽捕手準確率高達96%。

BBC人員實際測試發現，若給深偽捕手假影片，它指稱「影片為假」的準確率確實很高，但若給深偽捕手真實影片，系統也多次指認影片為假，尤其是畫質較低、系統難以追蹤血液流動的影片。

BBC指出，在測試階段，大多臉部辨識系統的表現通常十分亮眼，但實際運用時準確度很可能下降。

英特爾 Intel deepfake

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