印尼獎勵電動車製造 官員和特斯拉、比亞迪洽談進駐

印尼高階部長今（25）日表示，印尼政府一套新的獎勵電動車製造方案即將定案，雅加達當局持續與特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）等主要外國電動車廠洽談投資印尼的可能性。

財經媒體CNBC在印尼分支機構舉辦鎳產業會議，印尼海洋事務暨自然資源統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）應邀發表演說。盧胡特說，印尼的投資電動車產業獎勵，將設下比區域競爭者如泰國、越南更優惠的標準。不過他沒有說明細節。

印尼是東南亞最大經濟體，鎳礦藏量世界第一，而鎳加工後可用於電動車電池之中。以這些優點，希望吸引電動車車廠前去投資。然而一些電動車廠並沒有選擇印尼，例如中國大陸比亞迪，就選了泰國。泰國已經發展為區域內的汽車產業中心。

盧胡特指出，「明天我們的獎勵措施就會決定下來，提供給任何在印尼投資的電動車廠。」他補充說明，獎勵方案送交總統佐科威（Joko Widodo）核定後就能執行。

盧胡特提到他本周四將在中國大陸成都與比亞迪高階主管會談，下個月3日會在美國加州和特斯拉高階主管見面。印尼已經向特斯拉示好許多年，希望特斯拉能到印尼設立亞洲製造中心，特斯拉也一直都有在評估到印尼設廠的可行性。