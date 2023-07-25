快訊

董至成突宣告「回大陸復工」 驚人收入曝光

超幸運！僅花15元去新竹湖口「拔芽」 中千萬發票大獎

印尼獎勵電動車製造 官員和特斯拉、比亞迪洽談進駐

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為特斯拉（Tesla）德國廠。 路透
圖為特斯拉（Tesla）德國廠。 路透

印尼高階部長今（25）日表示，印尼政府一套新的獎勵電動車製造方案即將定案，雅加達當局持續與特斯拉（Tesla）、比亞迪（BYD）等主要外國電動車廠洽談投資印尼的可能性。

財經媒體CNBC在印尼分支機構舉辦鎳產業會議，印尼海洋事務暨自然資源統籌部長盧胡特（Luhut Pandjaitan）應邀發表演說。盧胡特說，印尼的投資電動車產業獎勵，將設下比區域競爭者如泰國、越南更優惠的標準。不過他沒有說明細節。

印尼是東南亞最大經濟體，鎳礦藏量世界第一，而鎳加工後可用於電動車電池之中。以這些優點，希望吸引電動車車廠前去投資。然而一些電動車廠並沒有選擇印尼，例如中國大陸比亞迪，就選了泰國。泰國已經發展為區域內的汽車產業中心。

盧胡特指出，「明天我們的獎勵措施就會決定下來，提供給任何在印尼投資的電動車廠。」他補充說明，獎勵方案送交總統佐科威（Joko Widodo）核定後就能執行。

盧胡特提到他本周四將在中國大陸成都與比亞迪高階主管會談，下個月3日會在美國加州和特斯拉高階主管見面。印尼已經向特斯拉示好許多年，希望特斯拉能到印尼設立亞洲製造中心，特斯拉也一直都有在評估到印尼設廠的可行性。

印尼 特斯拉 泰國

延伸閱讀

台灣偷電乞丐！台中特斯拉車主自費充電竟遭拔充電槍

中國吉利汽車 擬投資百億美元在大馬打造汽車城！

特斯拉認可的充電樁規格 馳諾瓦因應北美電動車充電需求宣布導入

特斯拉印度設廠要出平價電動車？ 傳本月與商務部討論

相關新聞

「讓法國在世界各地閃耀」！ 全球奢侈品龍頭LVMH宣布贊助巴黎奧運

全球最大法國奢侈品集團LVMH於24日宣布，成為2024年巴黎夏季奧運的頂級贊助商，法國代表團的服裝也將由LVMH旗下品...

華碩、廣達、緯創…「AI神山」漲到何時？美科技三巨頭財報找答案

本周投資人最關注的大事，依舊圍繞在AI概念股，包括緯創（3231）、廣達（2382）、華碩（2357）等指標股飆不停，周一（7/24）終場緯創強漲逾7％收158元，廣達直奔漲停248.5元、華碩亦366元亮燈！投資人都在問，這波熱潮能維持多久，或許很快能得到答案。

道瓊指數連漲11日 密集財報公布前 娛樂、能源股領漲

道瓊工業指數周一率美國股市上漲，且連漲11日，創下六年來最長連漲紀錄，投資人押注科技以外類股走高，周末電影票房大賣提振娛...

TikTok正式挑戰「X」！新推純文字貼文模式 搶奪推特用戶市場　

法新社報導，TikTok於24日宣布推出純文字貼文模式，加入全新應用程式Threads的行列，大舉搶攻推特（Twitte...

馬斯克取的「X」字大家愛 Twitter改名侵權挨告風險100％

特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克針對被他買下的推特（Twitter）的最新動作是：將品牌改名為英文字母「X」。雖然他喜愛...

馬斯克放飛推特藍鳥偏愛X 專家、原創者都搖頭

億萬富翁馬斯克將社群媒體推特更名為X，徹底揮別藍鳥圖案時代，雖然新的X商標深得馬斯克的心，但卻得不到專家和藍鳥原創者認同...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦