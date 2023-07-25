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特斯拉披露 第2季在美中以外市場銷售翻倍創紀錄

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
特斯拉日前在馬來西亞盛大發表Model Y並開放預訂，計劃明年初開始交車。歐新社
特斯拉日前在馬來西亞盛大發表Model Y並開放預訂，計劃明年初開始交車。歐新社

特斯拉（Tesla） 周一申報資料顯示，第2季來自美國和中國大陸以外國際市場的營收成長超過一倍，達到78.6億美元。受此消息激勵，特斯拉收盤大漲3.5%。

特斯拉第2季在美國和中國大陸營收分別為113億美元和57億美元。美國仍是特斯拉最大的銷售市場，但營收顯然已達頂峰，去年最後一季達到近120億美元後，已連續兩季下降。

特斯拉計劃暫時關閉一些生產線以進行調整，第3季營收將面臨挑戰。執行長馬斯克上周法說會表示，特斯拉產量可能會略有下降。

加拿大皇家銀行資本市場分析師Tom Narayan在7月20日的一份報告中寫道，產量「起伏不定」，可能在短期內使特斯拉受到壓力。他表示，這讓外界懷疑該公司是否已經達到了Model 3和Model Y的「相當最大值」，這兩款車型占今年上半年交車量的97%。

特斯拉 美國

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