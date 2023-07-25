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恩智浦Q3財測俏 車用晶片、核心工業與通訊業務強勁

經濟日報／ 編譯葉亭均／綜合外電
車用晶片供應商恩智浦（NXP）第3季財測高預期，押注汽車業者提升產能帶來的需求。路透
車用晶片供應商恩智浦（NXP）第3季財測高預期，押注汽車業者提升產能帶來的需求。路透

全球第二大車用晶片供應商恩智浦（NXP）第3季財測高於華爾街預期，押注汽車業者提升產能帶來的需求，將協助公司緩衝消費者電子產品市場疲弱的衝擊。

恩智浦執行長席福（Kurt Sievers）24日表示：「我們見到車用、核心工業與通訊基礎設施業務持續強勁。」這些領域的營收在第2季較前一季成長。

恩智浦預測，經調整後，本季營收33億至35億美元，路孚特數據顯示分析師先前預估為33.1億美元；本季經調整後每股盈餘3.39至3.82美元，分析師原先預期為每股3.43美元。

回顧截至7月2日止的上季，營收為33億美元，剔除特定項目後每股盈餘3.43美元，都高於市場預估。

財報消息出爐後，恩智浦在那斯達克市場上市的股票24日盤後勁揚1.5%，至每股214.00美元。

汽車電動化與先進駕駛輔助系統的使用增加，維持車用晶片需求穩定，這有助於恩智浦的業績。在疫情期間，車廠面臨晶片短缺問題，如今則見到供應愈來愈穩定。恩智浦去年半數營收來自車用晶片。

不過，從電視到智慧手機等產品的需求銳減，使得半導體產業其他領域景氣低迷，也對所有晶片業者造成壓力，包括恩智浦在內。此外，美國對中國大陸實施的出口管制措施持續增加，雙方都引入了新限制措施。

恩智浦先前曾表示，預期大陸對特定鎵和鍺產品實施的出口管制措施不會帶來重大影響。恩智浦有36%營收來自中國大陸，而且也在車用和通訊領域用的晶片使用這些金屬。

車用晶片 疫情

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