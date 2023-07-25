歐元區PMI數據不佳拖累歐元觸及兩周低點 日圓反彈
美元指數（DXY）周一走強，歐元和英鎊下跌，疲弱的PMI數據加劇對這兩地經濟萎縮惡化的疑慮。日圓五個交易日來首度走強，有報導說日本央行考慮大幅上調2023財政年度的通膨預期。
備受關注的採購經理人調查顯示，7月美國企業景氣放緩至五個月低點，受服務業成長放緩拖累，但此數據優於歐洲的同類調查。美國投入價格下跌和招聘放緩，表明聯準會（Fed）對抗通膨奏功。
美元對六種主要貨幣走勢的美元指數漲0.3%至 101.346。
歐元兌美元貶值0.5%，報1.1069美元，英鎊報1.2823美元，跌幅0.3%。本周將有多家央行舉行會議，投資人預料歐洲央行和聯準會（Fed）都會升息1碼（0.25個百分點）。
期貨市場預計Fed的隔夜利率將在11月升至5.43%，並維持在5%以上直至2024年6月。
BNY Mellon Markets 紐約美洲宏觀策略主管John Velis說：「本周升息後，Fed可能不會在9月會議上再次升息，但由於目前美國的經濟狀況優於其他地區，歐元首當其衝受到美元普遍走強的影響。」
日圓兌美元升值0.2%，報141.47日圓。在這三大央行中，日本央行最有可能宣布引發市場波動的意外決定，交易員稱，市場認為日本央行可能調整其殖利率曲線管控(YCC)政策。
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