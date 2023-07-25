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台積電ADR漲逾1% 較台北交易溢價10.5%

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周一上漲1%，收在98.25美元，較台北交易股票（2330）溢價10.5%。費城半導體指數同日下跌0.2%。

道瓊工業指數周一率美國股市上漲，且連漲11日，創下六年來最長連漲紀錄，投資人押注科技以外類股走高，周末電影票房大賣提振娛樂股，也表明消費經濟強勁。道瓊工業指數上漲183.55點，漲幅0.5%，收在35,411.24點；標普500指數漲18.3點，漲幅0.4%，報4,554.64點；那斯達克綜合指數漲26.06點，漲幅0.2%，報14,058.87點。

台灣加權股價指數周一小漲2.91點，收在17,033.61點，台積電跌0.4%報558.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 121.23 0.00 110.50 9.71

中華電 CHT 115.39 -0.05 116.00 -0.52

台積電 TSM 616.32 +1.03 558.00 10.45

聯電 UMC 45.48 +0.97 45.05 0.95

*匯率換算依據紐約時間下午5:30的彭博數據

指數 台積電 半導體

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