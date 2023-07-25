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道瓊指數連漲11日 密集財報公布前 娛樂、能源股領漲

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電
電影《Barbie芭比》上映首周大賣，擁有芭比(Barbie)品牌的美泰公司(Mattel )股價上漲1.8%。連鎖電影院Imax 漲2.9%。AMC娛樂控股公司狂漲33%。美聯社
電影《Barbie芭比》上映首周大賣，擁有芭比(Barbie)品牌的美泰公司(Mattel )股價上漲1.8%。連鎖電影院Imax 漲2.9%。AMC娛樂控股公司狂漲33%。美聯社

道瓊工業指數周一率美國股市上漲，且連漲11日，創下六年來最長連漲紀錄，投資人押注科技以外類股走高，周末電影票房大賣提振娛樂股，也表明消費經濟強勁。

道瓊工業指數上漲183.55點，漲幅0.5%，收在35,411.24點；標普500指數漲18.3點，漲幅0.4%，報4,554.64點；那斯達克綜合指數漲26.06點，漲幅0.2%，報14,058.87點。

美國及歐元區的經濟數據令人失望，反而推升市場認為央行即將結束升息的預期心理。除總經外，全球市值超27兆美元的500多家公司將發布財報，包括微軟、LVMH和三星電子。

BMO Family Office投資長Carol Schleif說：「你越來越相信可能會出現軟著陸，Fed會愈發鴿派。」

Schwab Center for Financial Research交易與衍生品董事總經理Randy Frederick說：「投資人也許開始從（科技股）中獲利了結，並投資他們可能認為更划算的其他類股。」

Oppenheimer 資產管理首席投資策略師 John Stoltzfus說，「本周大有機會測試10月12日展開的漲勢，投資人將尋求進一步了解市場未來可能的方向」。

特斯拉大漲3.5%，該公司公布美國和中國之外的強勁銷售數據。

蘋果（Apple）上漲0.4%，彭博新聞報導，儘管2023年市場動盪，該公司仍保持了iPhone穩定的出貨量。

電影《Barbie芭比》上映首周大賣，擁有芭比(Barbie)品牌的美泰公司(Mattel )股價上漲1.8%。Imax 漲2.9%。AMC娛樂控股公司狂漲33%，上周五法官否決了一項和解方案，根據該和解方案，AMC需要發行更多股票。

除好萊塢外，受雪佛龍公布的優於預期的獲利提振，能源股周一繼續上漲。雪佛龍股價上漲2%，Halliburton漲3.6%，西方石油（Occidental Petroleum）漲2.6%。全球原油基準布蘭特原油期貨結算價上漲2.1%至每桶82.74美元。

在美上市的中概股中，阿里巴巴和京東分別大漲4.5%和3.5%，因為中國國家發改委宣布調整經濟政策以擴大內需。

美國公債殖利率周一收盤幾乎持平。美國10年期公殖利率收在3.855%，上周五為3.837%。2年期債券殖利率收於4.893%，高於上周五的4.846%。

美國 指數 投資人

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