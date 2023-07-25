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陸資從西方撤離 轉進亞、非及拉美

聯合報／ 編譯林聰毅／綜合報導

隨著西方對中國大陸資金的敵意加劇，以及北京當局致力強化國內經濟以求自給自足，近年來陸資正從西方撤離，並且轉進亞洲、中東、非洲及拉丁美洲等其他地區。

華爾街日報報導，除了陸資正從西方撤離外，隨著北京尋求鞏固在東南亞地區的結盟關係以及確保獲得關鍵資源，陸企轉而將資金投入此地區的工廠，以及亞洲、中東和南美洲的採礦和能源計畫。其中鎳礦蘊藏豐富的印尼，是今年以來大陸投資的最大受惠國；鎳是許多電動汽車電池的關鍵原料。

這種投資流向的轉變顯示，大陸正透過這種方式應對與美國為首的西方關係惡化，並且強化與世界其他地區的貿易和投資關係，但此舉也可能在全球經濟製造新的斷層線。

陸資撤出西方可能導致一些國家減少新的就業機會，同時也會減少矽谷等地創業家可以利用的資金池。從更廣泛的層面來說，這種轉變顯示全球化正在式微，地緣政治緊張更可能加劇。

根據聯合國發布的新數據，去年大陸對世界其他地區的直接外國投資已降至一四七○億美元，比前年下降百分之十八。由於海外收購銳減以及北京收緊遏制資本外逃的規定，大陸去年的投資水準已較二○一六年的峰值一九六○億美元大減百分之廿五。

大陸不太可能重返海外交易的鼎盛時期，主因是與美國及其盟國的地緣政治緊張不斷升高。分析師說，美國及其盟國正以國安為由，阻止更多大陸投資。

分析師還說，大陸本身的因素也抑制了投資外流，這些因素包括人民幣持續走疲、私人部門陷入困境，以及北京當局日益將重心放在建設國內經濟以增強自給自足。

標普全球的首席亞太經濟學家高路易（Louis Kuijs）表示，「總體而言，中國向外國先進經濟體輸送投資的空間正在縮小。」 未來三到五年，中國海外投資流量不太可能大幅增加。

反之，中方可能會重新調整投資，以鞏固其在再生能源和電動車等領域的主導地位，這可能意味著擴大對東南亞、中東、非洲和拉美等新興市場的投資。

北京 美國

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