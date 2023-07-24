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世界幣計畫上線 結合認證數位身分及加密貨幣金融

中央社／ 舊金山24日綜合外電報導
ChatGPT開發機構OpenAI的執行長阿特曼參與創立的「世界幣」（Worldcoin）計畫今天上線，它讓使用者能擁有經過驗證的數位身分，並使用加密貨幣金融網。美聯社
ChatGPT開發機構OpenAI的執行長阿特曼參與創立的「世界幣」（Worldcoin）計畫今天上線，它讓使用者能擁有經過驗證的數位身分，並使用加密貨幣金融網。美聯社

聊天機器人ChatGPT開發機構OpenAI的執行長阿特曼參與創立的「世界幣」（Worldcoin）計畫今天上線，它讓使用者能擁有經過驗證的數位身分，並使用加密貨幣金融網。

法新社報導，世界幣官方網站上發布的聲明表示：「世界幣基金會今天宣布，由阿特曼（SamAltman）、布拉尼亞 （Alex Blania）和諾文德史登（Max Novendstern）共同創立的世界幣計畫，現在已上線。」

路透社報導，世界幣計畫的幕後公司，是總部位在美國舊金山及德國柏林的Tools for Humanity。計畫的核心部分，是只有真人才能取得的私人數位身分World ID，申請人必須使用世界幣的Orb裝置掃描本人眼睛虹膜，經過驗證是真人才能註冊。

這項計畫的創辦人表示，經過驗證的私人數位身分，將對於在網路世界區分真人與人工智慧（AI）至關重要。

世界幣計畫費時3年開發，在測試階段已累積有200萬名使用者。今天正式上線後，將把能夠掃描虹膜的地點擴大到20國共35座城市，將有1500台Orb散布全球各地，可望增加數百萬註冊用戶。

Tools for Humanity今天同時推出世界幣同名加密貨幣。根據聲明，「在測試階段參與」計畫的數百萬使用者，如今可在特定地區的區塊鏈交易世界幣。

世界幣的官網表示，這項計畫的目標是創造「世界最大的身分和金融公共網絡」。

阿特曼與布拉尼亞在推特（Twitter）發表的公開信中說：「如果世界幣成功，我們相信它能大大增加經濟機會，達到一個可靠的解決方案來區分網路上的真人和AI；同時保障隱私、增進全球民主進程，最終展現一條可能道路邁向由AI資助（的全體基本收入）。」

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