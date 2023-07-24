快訊

112年玉山計畫獎落11校 一人獨得外加年薪500萬

陳建州遭控性騷提告 北檢證實：大牙成刑事加重誹謗罪被告

美股道瓊早盤漲逾100點 市場本周聚焦企業財報、歐美日央行決策

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
美股24日早盤以小漲開出，市場聚焦本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策。歐新社
美股24日早盤以小漲開出，市場聚焦本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策。歐新社

隨著投資人等待本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策，美股24日早盤走高，道瓊工業指數漲122.9點或0.3%，標普500指數漲0.5%，那斯達克綜合指數漲0.4%。費城半導體指數漲0.5%，台積電ADR在平盤上下狹幅波動。

道瓊上周五達成連續十日收漲的輝煌紀錄，如今進入繁忙的一周；有些市場參與者擔憂，這會考驗美股近期的漲勢。目前投資人預期聯準會（Fed）在本周召開的會議結束時，會決議升息1碼（0.25個百分點），市場也想從Fed主席鮑爾的言論中尋找線索，以了解Fed對美國經濟未來走向的看法。

美股財報季將如火如荼展開，本周最令人矚目的是美股25日盤後公布的微軟和Alphabet財報，以及26日盤後公布的Meta財報。

市場也將關注預定28日公布的美國6月PCE指數，這是Fed青睞的通膨指標。

個股部分，蘋果24日早盤漲1.4%、微軟漲0.3%、Alphabet漲1.8%、輝達漲0.5%、特斯拉跌0.6%。

值得注意的是，西德州原油期貨24日盤中漲0.7%，報每桶77.60美元，可能在收盤時高於200日移動平均線（每桶77.14美元），為去年8月以來首見。布蘭特原油盤中則漲0.5%至每桶81.48美元。

指數 美股 Fed 美國

延伸閱讀

解放雙手！中國附醫首創 醫護口述AI自動生成病歷

道瓊連10漲 關注美利率決策與企業財報

精誠、聯陽 四檔馬力強

企業財報好壞參半 道瓊連漲10天全周上漲逾2%

相關新聞

美股盤前重點／蘋果計劃維持新iPhone出貨穩定、歐元區綜合PMI降至48.9

歐洲股市24日開低走低，美股開盤前半小時左右，英、法、德三個主要股市全面走跌，美股期指目前在平盤之上狹幅波動，投資人正靜...

逃漏稅數十億美元 印度電子信息部長點名小米、OPPO及VIVO

印度電子信息技術部長拉傑夫·錢德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）指控，中國智慧手機廠商在過去幾年內逃漏...

陸資從西方世界撤離 華爾街日報曝投資流向：將轉往亞、非及拉美

隨著西方對中國大陸資金的敵意加劇，以及北京當局致力強化國內經濟以求自給自足，近年來陸資正從西方撤離，並且轉進亞洲、中東、...

美股道瓊早盤漲逾100點 市場本周聚焦企業財報、歐美日央行決策

隨著投資人等待本周將陸續公布的重量級財報與歐美日三大央行利率決策，美股24日早盤走高，道瓊工業指數漲122.9點或0.3...

強化晶片製造…德國備200億歐元銀彈 補助相關業者

彭博資訊報導，德國政府計劃提供200億歐元（220億美元）補助給相關業者，以促進德國半導體製造，強化科技領域，並在地緣政...

馬斯克如何管理事業帝國？原來都靠這項管理哲學

億萬富豪馬斯克在去年10月出手收購社群媒體推特（Twitter）後，自己一肩扛起推特執行長一職，直到今年5月才延攬廣告業資深人士雅卡理諾（Linda Yaccarino）接棒。馬斯克名下除了特斯拉，至少還有太空事業SpaceX、運輸事業Boring、以及腦機介面公司Neuralink，而且每一家公司的領域都和先進科技脫不了關係。令人不禁好奇，究竟他是如何管理這麼龐大的事業？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦