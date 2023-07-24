快訊

海警發布！中颱杜蘇芮變胖增強 氣象局揭動態：東部今晚迎雨

兩士兵斷掌...最新調查結果出爐 陸軍：爆炸迫砲彈為馬祖防區回運

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美股盤前重點／蘋果計劃維持新iPhone出貨穩定、歐元區綜合PMI降至48.9

經濟日報／ 編譯林奇賢／綜合外電
蘋果傳出希望保持新iPhone出貨穩定，要求供應商今年生產約 8,500萬支iPhone 15，與去年持平。路透
蘋果傳出希望保持新iPhone出貨穩定，要求供應商今年生產約 8,500萬支iPhone 15，與去年持平。路透

歐洲股市24日開低走低，美股開盤前半小時左右，英、法、德三個主要股市全面走跌，美股期指目前在平盤之上狹幅波動，投資人正靜待本周將陸續公布的重量級財報與歐日美三大央行利率決策。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

1. 彭博資訊報導，在全球智慧手機市場預料將萎縮之際，據悉蘋果希望保持出貨穩定，要求供應商今年生產約8,500萬支iPhone 15，與去年持平。另外，蘋果正考慮調高Pro系列機型的價格，有助提高整體營收。蘋果盤前漲越0.4%。

2.標普全球公司24日公布，7月歐元區綜合PMI降至48.9，顯示民間商業活動再陷萎縮，而且比分析師預估的49.6還低，德國和法國綜合PMI分別為48.3和46.6，表現均欠佳。消息拖累德國10年期公債殖利率一度下降0.07個百分點至2.40%，歐元兌美元一度跌0.5%至1.1066美元。

3.俄軍攻擊烏克蘭其中一個設在多瑙河的港口，提高了基輔當局穀物出口路徑受阻的風險。芝加哥小麥24日一度大漲6.9%；吉隆坡棕櫚油躍漲至每公噸4,209馬元，站上四個月高點。

4.彭博引述知情人士報導，德國政府計劃提供200億歐元（220億美元）補助給相關業者，以促進德國半導體製造，並在地緣政治緊張升高時確保關鍵零組件供應無虞。

5.馬斯克先前預告用「X」符號取代眾人熟悉的推特招牌藍鳥商標，24日正式上線。

美股 PMI 馬斯克 俄烏戰爭 蘋果

延伸閱讀

台德科技合作有功 德國在台協會處長許佑格獲科技獎章

在日本蘋果之鄉請吃台灣芒果 黃偉哲：一吃就擄獲學童的心

蘋果今秋推M3晶片產品 傳不含兩款MacBook Pro與這款

韓國大勢女團NewJeans新MV也用iPhone拍 導演選用這模式跳再快也抓得住

相關新聞

整理包／鴻海印度晶片之路為何遇波折？ 凸顯進軍半導體界門檻有多高

在鴻海與印度Vedanta集團合資案告吹，使得鴻海在印度進軍半導體之路出現波折後，美國財經媒體CNBC分析，這凸顯出新進...

歐元區採購經理人指數滑降 經濟活動加速萎縮

今天出爐的數據顯示，由於製造業削減產出加速萎縮，歐元區7月經濟活動以8個月來最快的速度縮減

印度電子信息部長：小米、OPPO及VIVO逃漏稅數十億美元

印度電子信息技術部長拉傑夫·錢德拉塞卡（Rajeev Chandrasekhar）指控，中國智慧手機廠商在過去幾年內逃漏...

美股盤前重點／蘋果計劃維持新iPhone出貨穩定、歐元區綜合PMI降至48.9

歐洲股市24日開低走低，美股開盤前半小時左右，英、法、德三個主要股市全面走跌，美股期指目前在平盤之上狹幅波動，投資人正靜...

亞股走勢不一 市場關注美歐日央行本週決策會議

亞洲股市今天走勢不一，投資人目光鎖定美歐日央行本週決策會議。此外，中國經濟疑慮持續影響市場情緒

強化晶片製造…德國備200億歐元銀彈 補助相關業者

彭博資訊報導，德國政府計劃提供200億歐元（220億美元）補助給相關業者，以促進德國半導體製造，強化科技領域，並在地緣政...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦