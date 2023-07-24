美股盤前重點／蘋果計劃維持新iPhone出貨穩定、歐元區綜合PMI降至48.9

歐洲股市24日開低走低，美股開盤前半小時左右，英、法、德三個主要股市全面走跌，美股期指目前在平盤之上狹幅波動，投資人正靜待本周將陸續公布的重量級財報與歐日美三大央行利率決策。以下是美股開盤前須知的幾件國際大事：

1. 彭博資訊報導，在全球智慧手機市場預料將萎縮之際，據悉蘋果希望保持出貨穩定，要求供應商今年生產約8,500萬支iPhone 15，與去年持平。另外，蘋果正考慮調高Pro系列機型的價格，有助提高整體營收。蘋果盤前漲越0.4%。

2.標普全球公司24日公布，7月歐元區綜合PMI降至48.9，顯示民間商業活動再陷萎縮，而且比分析師預估的49.6還低，德國和法國綜合PMI分別為48.3和46.6，表現均欠佳。消息拖累德國10年期公債殖利率一度下降0.07個百分點至2.40%，歐元兌美元一度跌0.5%至1.1066美元。

3.俄軍攻擊烏克蘭其中一個設在多瑙河的港口，提高了基輔當局穀物出口路徑受阻的風險。芝加哥小麥24日一度大漲6.9%；吉隆坡棕櫚油躍漲至每公噸4,209馬元，站上四個月高點。

4.彭博引述知情人士報導，德國政府計劃提供200億歐元（220億美元）補助給相關業者，以促進德國半導體製造，並在地緣政治緊張升高時確保關鍵零組件供應無虞。

5.馬斯克先前預告用「X」符號取代眾人熟悉的推特招牌藍鳥商標，24日正式上線。