距離大選不到3個月！ 紐西蘭司法部長酒駕肇事還拒捕 已請辭獲准

彭博資訊報導，紐西蘭司法部長艾倫（ Kiri Allan）酒駕肇事後請辭下台，然而現在距離國會大選不到3個月，執政工黨將面臨更艱鉅的挑戰。

紐西蘭總理希金斯（Chris Hipkins）24日召開記者會證實，艾倫23日晚間9點左右於威靈頓發生車禍後遭警方拘捕，若干小時後獲釋。艾倫非但被紐西蘭警方指控粗心駕駛且拒捕，事後更收到警方警告函，因為事發當時她的酒測值超標。

希金斯表示，「我今天早上已經和艾倫談過，表明她現在不適任部長職務，她也同意且立即辭去所有職務，打算回家鄉，花點時間思考在政壇的下一步。」

艾倫成為今年3月以來第4位辭職閣員，在10月14日國會大選前打擊了執政工黨對穩定政府的主張。目前工黨和對手國家黨在民調中形成拉鋸戰。

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