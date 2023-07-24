蘋果今秋推M3晶片產品 傳不含兩款MacBook Pro與這款
市場預期蘋果公司今秋將推出搭載M3晶片的產品，包括首款使用M3晶片的Mac。不過，最新報導指出，首批產品將不會包含搭載M3晶片桌上型電腦Mac mini與升級後的高階筆電14吋和16吋MacBook Pro，這些產品可能要到稍後才會推出。
雖然在蘋果發表搭載新一代晶片的產品時，Mac mini通常會羅列其中，但今年秋季可能做法不同。
專門追蹤蘋果公司消息的彭博資訊記者葛曼（Mark Gurman）在「Power On」時事通訊中表示，「M3版本的Mac mini確定終將推出」，但可能會延後至2024年底，而非在今年秋季推出。
由於M2 Mac mini在首款搭載M1的Mac mini推出兩年後上市，葛曼懷疑蘋果公司不認為Mac mini需要年年出新款或頻繁更新，這和14吋與16吋等其他Mac產品不同。
葛曼還表示，14吋和16吋MacBook Pro將不會在今年10月推出，因為它們將使用M3 Pro和M3 Max晶片，在2024年中推出會更合適。
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