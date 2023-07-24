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美國務卿布林肯：國際社會期盼美中負責任維持雙邊關係

聯合報／ 編譯盧思綸 / 即時報導
美國國務卿布林肯表示，國際社會期盼看到美中負責任地維持雙邊關係，並敦促中國共同盡一份力。圖 / 法新社
美國國務卿布林肯表示，國際社會期盼看到美中負責任地維持雙邊關係，並敦促中國共同盡一份力。圖 / 法新社

彭博資訊報導，美國國務卿布林肯表示，國際社會期盼看到美中負責任地維持雙邊關係，並敦促中國共同盡一份力。

布林肯接受CNN主持人札卡利亞（Fareed Zakaria）訪問時 ，主持人提到評論暗示美國在軍事和經濟上反制中國的舉措，迫使歐洲在內的盟國在新冷戰中選邊站。

布林肯說，「我所到之處的國家皆提出明確要求，那就是美國和中國負責任地維持雙邊關係。」

布林肯談到，拜登政府高官訪中行程，包括他本人、財政部長葉倫和氣候特使柯瑞，在在象徵美國「嘗試或多或少穩定」世界兩大經濟體的關係。

回顧葉倫訪中行程，她表示中美在貿易和投資方面有「充分空間」，另一方面，美國也不會避免「採取任何維護國家安全的目標舉措」，言下之意是指美國對中國祭出的晶片出口禁令。

美國 布林肯 葉倫

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