本周開盤前 五件國際事不可不知

道瓊工業指數上周五（21日）微漲，達成連續十日上漲的輝煌紀錄，不過美國科技股因特斯拉和Netflix財報未能打動投資人、台積電財測不佳而繼續下跌，投資人本周目光轉向微軟等其他大型科技股公布的財報和聯準會（Fed）利率動向。以下是本周開盤前，最值得留意的五件國際要聞：

科技大咖季報 美股指標

道瓊工業指數上周五微漲2點，創下近六年來最久連漲之勢，可見美股漲勢正從少數晶片股和科技公司擴大至醫療、航空、能源和銀行業等其他領域。標普500指數也微漲，但那斯達克綜合指數下跌0.2%。一周下來，道瓊和標普各漲2.1%和0.7%，那斯達克跌0.6%。

台積電ADR上周五跌0.6%，延續上周四重挫5.1%之勢，一周來大跌7.5%，較台北交易溢價減為8.6%；費城半導體指數上周五反彈近1%，周線下跌1.4%。

美股由科技巨人之外的股票撐起漲勢，可見投資人認同Fed已成功控制通膨卻不至重創美國經濟。

美股財報季本周將進入重頭戲。微軟、Alphabet將在周二公布財報，臉書母公司Meta和英特爾則在周三、周四盤後接力。

花旗策略師克羅諾特發布報告說：「我們可能需看到財報和業績展望都強，才能維持大盤動能。Netflix和特斯拉公布獲利超出預期，隔天股價卻下跌8.4%和9.7%。這說明支撐當前價位的門檻很高。」

白宮暗示 對陸晶片管制會更多

美國最大的幾家半導體公司執行長上周赴華盛頓，與白宮高層官員開會討論美國政府對中國大陸的科技出口管制。彭博資訊引述知情人士報導，這幾位半導體企業領袖促請華府先研究出口限制造成的影響，在評估未完成前，應暫停加碼實施新的管制措施。

近期有消息傳出，指美國政府正規劃進一步加強對大陸的科技出口管制，且有意在數周後公布新禁令。

要求匿名的消息來源告訴彭博，17日在華府舉行的討論會上，英特爾執行長基辛格、輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳與高通執行長艾蒙都警告，對大陸的出口管制有損害美國在晶片產業領導地位的風險。拜登政府官員們聽了他們的陳述，但沒有做出任何承諾。

金融市場備戰超級央行周

全球金融市場本周同時遭遇「超級央行周」與「超級財報周」美、歐、日央行本周都將召開決策會議，美歐預料將再升息1碼，日本估按兵不動，但市場重點在之後的決策展望。

美國聯準會（Fed）預定台灣時間27日凌晨2時公布利率決策，市場預期將升息1碼，提高聯邦資金利率區間至5.25%~5.50%。經濟學者認為Fed較可能維持緊縮偏向，主席鮑爾及其他官員可能會強調，如果須避免通膨再度上升，不排除年底前再次升息。

美國通膨雖已減緩，但Fed認為還不夠快。美國28日將公布Fed關注的通膨指標6月個人消費支出（PCE）平減指數，年升幅料將陡降至3%，核心指標月升0.2%，有望強化市場的軟著陸預期。

歐洲央行（ECB）27日幾乎確定再升息1碼，提高存款利率至3.75%，市場關注總裁拉加德透露的決策展望，她預料將表示9月決策取決於數據，強調短期內不會降息。經濟學者認為，ECB 7、9月將各再升息1碼。

80%以上的分析師都預期，日本銀行（央行）28日將維持現行政策，但日本通膨維持高檔將使日銀上修今年的通膨預估，觀察家認為日銀10月公布通膨預測時，可能就是改變超寬鬆政策的時機。

中颱杜蘇芮 威脅台菲港

杜蘇芮颱風已轉為中颱，成為近四年來頭一個登陸台灣的颱風。中央氣象局表示，颱風接近台灣期間，強度將明顯增強，不排除靠近台灣時將達中颱上限或強颱，預估今晚發布海警、明上半天發布陸警，若杜蘇芮中心登陸，將預估周三、四雨勢最劇烈，全台會有大雨或豪雨。

菲律賓已宣布周一減少首都馬尼拉的各項活動，公家機關停止上班和學校停課。菲律賓總統原訂周一發表國情咨文演說，也因天候暫停。菲律賓證交所將照常交易，但外匯將暫停交易。

香港天文台預報，杜蘇芮本週逼向臺灣周圍地區，無法排除移向粵東沿岸的可能性。

油價連漲四周 站穩80美元

國際油價上周五（21日）勁揚近2%，連續四周上漲，布蘭特油價收盤站穩每桶80美元之上，因愈來愈多跡象顯示未來數月將面臨原油供應短缺。國際能源論壇（IEF）秘書長預測，油價下半年可望上漲，因為中國大陸和印度需求提升，油市將出現「嚴重問題」。

布蘭特原油9月期貨21日收盤上漲1.43美元，漲幅1.8%，結算價報每桶81.07美元；西德州原油9月期貨上漲1.42美元，漲幅1.9%，報每桶77.07美元，為4月25日以來最高。

兩大原油期貨一周來分別上漲1.5%與2.3%。

普萊斯期貨集團分析師弗林（Phil Flynn）表示：「石油市場開始慢慢消化供應即將緊縮的展望。全球供應開始收緊，未來幾周可能急劇加速。戰爭風險增加也會影響價格。」