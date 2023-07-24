經濟學者：歐洲央行可能加速縮減資產負債表

經濟學者認為，歐洲央行（ECB）的成員央行可能加速縮減資產組合中的公債部位，以強力對抗通膨，並使央行在下一次危機發生時有再度購買資產的空間。

各大央行不僅持續升息，也開始縮減資產負債表規模。歐洲央行（ECB）與英格蘭銀行（BOE，英國央行）持有的公債額都超過政府未償還公債的25%以上，美國聯準會（Fed）則持有約20%。

各大央行從去年開始實施量化緊縮（QT），截至目前為止仍相當順利，並未引發債市動盪，這也使經濟學者及一些央行高級官員更有信心加速縮表，尤其是歐洲。

德意志銀行首席經濟學者沃爾表示，「ECB開始考慮逐漸加速縮表，應屬合理」，這「可能是一種策略，以強化進一步升息的可信度」。

法國巴黎銀行首席歐洲經濟學者霍林渥斯表示，「儘管我們不認為ECB即將做出這項決定，但如果QT加速進行，更多鷹派決策官員可能願意接受較低的頂峰利率」。

普徠仕集團債券部門首席歐洲經濟學者韋拉迪克表示，QT是「削減需求的另一種作法」。

摩根士丹利首席歐洲經濟學者艾森施密特預測，ECB可能於明年元月開始縮減疫情緊急購債計畫（PEPP）所買進的資產部位，並於7月完全停止將到期公債收回的資金再投入市場，2024年將縮減1,330億歐元。

反觀Fed，並無跡象顯示將調整縮表計畫，因為美國通膨下降的速度比歐洲快，因此有理由關注金融市場的流動性。