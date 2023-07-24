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美、歐料將升息1碼 日銀按兵不動
全球金融市場本周同時出現「超級央行周」與「超級財報周」。美、歐、日等央行本周都將召開決策會議，美歐預料將再升息一碼，日本估按兵不動，但市場重點在之後的決策展望。標普五百指數與道瓊工業指數各約三分之一企業都將公布上季財報，消費品和科技巨擘尤其是重頭戲。
美國聯準會預定台北時間廿七日凌晨二時公布利率決策，市場預期將升息一碼，提高聯邦資金利率區間至百分之五點二五至五點五。經濟學者認為聯準會可能維持緊縮偏向，主席鮑爾及其他官員可能會強調，如果須避免通膨再度上升，不排除年底前再次升息。
美國通膨雖已減緩，但聯準會認為還不夠快，因就業市場仍然堅挺，官員不願碰運氣。美國廿八日也將公布聯準會關注的通膨指標六月個人消費支出（ＰＣＥ）平減指數，年升幅料將陡降至百分之三，核心指標月升百分之○點二，有望強化市場的軟著陸預期。
歐洲央行廿七日也幾乎確定將再升息一碼，提高存款利率至百分之三點七五，市場將聚焦總裁拉加德透露的決策展望，預料她將表示九月決策取決於數據，並強調短期內不會降息。經濟學家認為，歐央七、九月將各再升息一碼。
此外，八成以上的分析家都認為日本銀行（央行）廿八日將維持現行政策，消息人士透露，日銀不急於因應日債殖利率曲線管控（ＹＣＣ）計畫的副作用，但本周將討論此議題。
日銀總裁植田和男一再暗示，現在距離政策大轉向還很遠，但是日本通膨維持高檔將使日銀上修今年的通膨預估。
觀察家認為，下次（十月）公布通膨預測時，可能就是日銀改變超寬鬆政策的時間。
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