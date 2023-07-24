公民入籍考試難度升高

美國現行公民入籍考試是西方國家最簡單的移民考試，去年度超過100萬人入籍成為公民，為數一數二高。不過，公民入籍考試版本在明年修訂更新後，難度將增加。

美國前總統川普政府2020年曾調整該試驗，拉長考試時間、提高難度。但現任總統拜登上任後簽署行政令，改回之前版本，以消除入籍障礙。UCIS去年12月報告指出，去年度超過100萬人成為公民，是1907年有紀錄以來最高數字之一。

目前的試驗版本是在2008年上次更新，規定15年後修訂，新版預計2024年底推出。當局將在全美針對擬議修訂版作試驗，徵求公眾反饋後由外部專家小組審查試驗結果，推薦最佳修訂作法。

美國公民及移民服務局（USCIS）已提議，新版考試應新增口語以評估英語技能，由考官展示普通場景照片，例如日常活動、天氣或食物，要求申請人口頭描述這些照片。

麻州公民教科書作者布利斯指出，相較於過去的版本，政府擬議中的變更，將「需要顯著提高語言能力和應試技巧」。目前考官會詢問申請人已在入籍文件所回答的個人問題，評估對方口語能力。

另一項擬議的修改內容，是將有關美國歷史和政府的公民部分改成多重選擇題，而非目前的口頭簡答題。專家表示，這些改變將使申請人需要更多知識基礎，讓考試變得更困難。

根據聯邦法律，尋求公民身分的大多數申請人，須表現對英語的理解，包括日常口語、閱讀和寫作能力，並了解美國歷史和政府。移民局也會評估申請人是否有犯罪紀錄、納稅情況以及經濟上是否支持子女。