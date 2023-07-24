「芭本海默」狂潮 引爆電影票房

影迷今年最熱切期待的兩部電影「芭比」和「奧本海默」均在21日上檔，網路上掀起「芭本海默」（Barbenheimer）的迷因圖熱潮，北美地區估計有20萬粉絲將連看兩片，可望締造票房佳績，強化戲院業者運用這股狂潮提振業績的期望。

英國金融時報（FT）報導，粉紅芭比（Barbie）和原子彈之父奧本海默（Oppenheimer）的電影同日上映，激發許多混合兩片圖像的迷因圖，在夏天電影旺季引發粉絲熱議。

研究集團Comscore資深分析師德加拉貝迪安說：「芭本海默引發的文化足跡和效果，確實前所未見。」他說，眾人把兩部性質迥異的影片當成聯映電影，爭相搶看，或許是電影院「十年一次」的賣座良機。不計上廁所時間，一口氣看完兩片需要4小時54分鐘。

由於如今正值好萊塢演員工會罷工，明星無法為戲宣傳，戲院業者也樂見芭本海默熱潮。全美影院業主協會預測，北美有超過20萬名粉絲已買好戲票，要在周末一天連看兩片。

由女星瑪格羅比主演的芭比，預料稱霸周末票房，北美票房預估將突破1億美元。由克里斯多福諾蘭執導的奧本海默，片長三小時，票房估計為5,000萬美元。

疫情引發的歇業潮和電影製作延宕，仍讓許多戲院苦苦掙扎，正力推高價餐點，想乘機大賺一筆。連鎖影院B&B Theatres以奧本海默為靈感，開賣名為「炸彈」的波本雞尾酒，並發售芭比主題的龍舌蘭飲料，名為粉紅思維（think pink）。

B&B Theatres行銷主管提克納說，他事先進貨大量相關餐點，卻仍低估了芭比商品的需求。粉絲在社交媒體上看到如同芭比娃娃包裝盒的爆米花盒，19日湧入特別試映會。