企業IT支出成長放緩

最新調查顯示，美國企業今年的資訊科技（IT）支出成長將略慢於之前預估，並以實驗性的人工智慧（AI）應用為優先項目，排擠了硬體預算。這對微軟來說是好消息，卻可能成為科技硬體供應商的壞消息。

巴隆金融周刊（Barron's）報導，Piper Sandler訪調147位企業資訊長近期打算增加或減少支出的項目後指出，受訪者所屬公司的2023年IT預算成長速度將略減。受訪者預估今年預算將成長率預估為3.6%，較六個月前的預測下滑1.3個百分點。

這項調查也潛藏一個重要趨勢：這些公司編列預算時把AI應用視為首要項目。調查顯示，生成式AI的優先順位提高九個名次，成為未來三年最重要的新興科技趨勢。

Piper的團隊在檢視資訊長的回應後預測，電腦伺服器製造商等硬體供應商，今年最有可能面臨客戶的預算壓力。