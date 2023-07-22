憂AI衍生巨大風險！拜登邀7大科技巨頭 全面防堵網路攻擊

美國總統拜登今天在白宮與科技領袖舉行的會議上提到人工智慧（AI）的「巨大」風險與前景，領袖們允諾在AI產業徹底改變社會之際，從網路攻擊到欺詐做好全面防堵。

法新社報導，拜登（Joe Biden）說，人工智慧「為我們的社會、經濟和國家安全帶來極大風險，但也帶來令人難以置信的機會」，「這著實令人震驚」。

亞馬遜（Amazon）、人工智慧公司Anthropic、谷歌（Google）、新創公司Inflection、臉書（Facebook）母公司Meta、微軟（Microsoft）和研發聊天機器人ChatGPT的OpenAI等企業高層代表們在旁站立，拜登侃侃而談。

拜登說，隨著人工智慧愈來愈深入個人生活與商業活動 ，這些頂尖企業已允諾「引導負責任的創新」。「未來10年、甚至未來數年內，我們將看到比過去50年更多的科技變革，這是個令我吃驚的啟示，現場的團隊在引領負責暨安全的創新方面至關重要。」

會議開始前，這7家人工智慧巨頭允諾實施一系列自我監管的安全措施，白宮表示，這些措施將「凸顯未來人工智慧的3大基本原則：安全、可靠與信任」。

人工智慧能夠透過電腦程式學習，來完成許多目前由人類執行的工作，因而被視為一種強大的工具，但同時也衍生許多潛在的可怕風險。

這些企業在允諾中，同意開發「強大的技術機制」，例如浮水印系統，來確保使用者知道哪些時候的內容是來自AI、而不是由人類生成。

白宮的倡議表明他們正及早介入，解決AI產業發展速度快到國會可能來不及應付的問題。

官員們表示，拜登目前也正在擬定一項與人工智慧安全有關的行政命令，這項命令權力有限，但無須經過國會批准。