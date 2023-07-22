聽新聞
test
0:00 / 0:00

柏南克預估 Fed下周最後一次升息

聯合報／ 編譯葉亭均／綜合外電

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，普遍預期Fed下周升息，這可能是本輪緊縮行動中的最後一次。彭博資訊訪調的經濟分析師中，也多數預期下周會是最後一次升息。

柏南克二十一日在富達投資的一場線上活動中表示：「Fed將在下次會議升息二十五個基點（一碼）」、「七月的這一次升息，很可能會是最後一次」。

柏南克表示，隨著租金上漲消退和汽車價格下跌，預期未來六個月通膨持續下滑至百分之三至百分之三點五。

柏南克表示，Fed希望見到勞動力市場供需取得更好平衡，接著才宣布在對抗通膨取得勝利。

接受彭博調查的經濟分析師預期Fed下周升息一碼至百分之五點二五到五點五區間，為二○○一年以來最高水準。隨著上月物價壓力減輕，經濟分析師都預期九月會議時利率將維持不變，只有五分之一的經濟學家預期到十一月會議將可能再次升息。

升息 Fed

延伸閱讀

迎接第3季 四大類股、投資級債浮現投資契機

小資女喊「從45元黑嘉麗看通膨」 網歪樓：以為是圍棋正妹

達美樂全球最便宜披薩在哪裡？一整塊7吋定價20元有找

美元指數重登100關卡 英鎊隨英國通膨意外降溫重貶

相關新聞

聯準會前主席柏南克：7月是這波最後升息

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，目前市場幾乎認定Fed下周將升息，他認為這也可能是本輪緊縮...

你丟她撿？「女股神」伍德加碼大買台積電ADR

財經網站MarketWatch報導，「女股神」方舟創新創辦人伍德（Cathie Wood）旗下基金再度加碼台積電ADR，...

印度限制出口…米價恐大漲 全球糧食通膨再拉警報

國際糧食價格近日又承受重大上漲壓力，先是俄羅斯宣布退出烏克蘭穀物出口協議，國際小麥價格應聲衝高，接著全球最大稻米出口國印...

不只是度假勝地！馬爾地夫不產晶片 卻成為俄國第二大晶片進口國

馬爾地夫是熱門的度假和蜜月勝地。但這個整年豔陽高照、被蔚藍海水環抱的島國，還有著不為人知的另一面：它也是將晶片輸往俄羅斯...

柏南克預估 Fed下周最後一次升息

聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，普遍預期Fed下周升息，這可能是本輪緊縮行動中的最後一次。...

企業財報好壞參半 道瓊連漲10天全周上漲逾2%

美股漲跌互現，交易員評估了最新的企業財報，道瓊工業平均指數將連漲動能延長至10個交易日。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦