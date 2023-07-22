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柏南克預估 Fed下周最後一次升息
聯準會（Fed）前主席柏南克（Ben Bernanke）表示，普遍預期Fed下周升息，這可能是本輪緊縮行動中的最後一次。彭博資訊訪調的經濟分析師中，也多數預期下周會是最後一次升息。
柏南克二十一日在富達投資的一場線上活動中表示：「Fed將在下次會議升息二十五個基點（一碼）」、「七月的這一次升息，很可能會是最後一次」。
柏南克表示，隨著租金上漲消退和汽車價格下跌，預期未來六個月通膨持續下滑至百分之三至百分之三點五。
柏南克表示，Fed希望見到勞動力市場供需取得更好平衡，接著才宣布在對抗通膨取得勝利。
接受彭博調查的經濟分析師預期Fed下周升息一碼至百分之五點二五到五點五區間，為二○○一年以來最高水準。隨著上月物價壓力減輕，經濟分析師都預期九月會議時利率將維持不變，只有五分之一的經濟學家預期到十一月會議將可能再次升息。
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