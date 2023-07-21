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營收展望下修逾半 印軟體服務商Infosys股價慘摔10%

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
印度軟體服務巨擘Infosys調降全年營收展望，致股價在周五早盤重挫近10%，是大約三個月來的最大跌幅。路透
印度軟體服務巨擘Infosys調降全年營收展望，致股價在周五早盤重挫近10%，是大約三個月來的最大跌幅。路透

印度排名第二大的軟體服務出口商Infosys股價在周五早盤重挫近10%，是大約三個月來的最大跌幅，主因是該公司下修全年營收展望，從可成長4%-7%調降到1%-3.5%，引發投資人對於企業延遲技術支出的時間可能比預期更久的憂慮，從而拖累印股走低，標普孟買SENSEX30指數跌1%。Infosys的跌勢跟隨前一日因遭遇拋售賣壓而致股價挫低的高知特（Cognizant Technology Solutions）和埃森哲（Accenture）等美國同業。

Infosys前一陣子在英國聲名大躁。英國首相蘇納克的妻子阿克莎塔．莫西正是Infosys共同創辦人納拉雅納（Narayana Murthy）之女。

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