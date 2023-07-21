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蘋果iPhone 15 Pro系列傳面板組裝出問題 恐致上市恐供貨不足？

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
圖為蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機在蘋果商店內展售。 路透
圖為蘋果 iPhone 14、iPhone 14 Pro和iPhone 14 Pro Max手機在蘋果商店內展售。 路透

美國科技新聞網站The Information周四（20日）報導，蘋果公司今年將發表的新款智慧手機iPhone 15系列中的高階機種iPhone 15 Pro和Pro Max，遭遇到顯示面板生產問題。由南韓樂金顯示科技（LG Display）供應的顯示幕，在組裝過程中出現困難。

The Information引述兩個不願具名、直接了解內情的消息來源，報導iPhone預定今年9月發表的這款新機當中的較高階機種在組裝生產過程出了狀況。The Information向蘋果查證時，未獲立即回應。目前不清楚是否會導致9月上市時，高階機款出現缺貨狀況。

The Information說，蘋果供應商以新的製程生產iPhone 15 Pro和Pro Max這兩款售價最高的機種。新技術將明顯縮小螢幕的黑色邊框，讓手機尺寸不必變大，顯示幕就能比先前的機種稍微再大一些。

AppleInsider網站則是提到，iPhone 15 Pro新製程中將顯示螢幕嵌入機殼框內的技術，類似Apple Watch在系列七開始採用的技術。2021年發表Apple Watch Series 7時，據報導，就是因為製程問題，使得發表日程較正常時間延後一個月。現在又再傳出iPhone 15 Pro和Pro Max的顯示面板組裝問題，不知是否會影響原定發表日程。

AppleInsider分析最新傳出的這項報導時指出，LG供應的顯示面板顯然令顯示螢幕與機殼貼合的問題更加複雜。不過The Information不像先前傳出的其他報導認為iPhone新機發表的日期會延後，而是預測發表時，大螢幕機種可能會供貨不足。

然而，以過往的iPhone新機銷售經驗，很早就要購買新機的消費者傾向高階大螢幕機種，近六年來，每年蘋果一發表新機，高階機種的供應就會吃緊。

LG是在2022年11月加入iPhone 14的供應鏈，提供蘋果產品所需的LTPO OLED，不過LTPO OLED技術在iPhone 13 Pro時就首次使用上。製造過程困難，打孔螢幕又加重難度，AppleInsider說，這提高了LG Display符合蘋果標準的障礙。

過去兩年，三星顯示科技（Samsung Display）為蘋果手機供應LTPO OLED面板，三星的技術被認為是穩定的。LG加入後，Samsung Display就減少供應Apple相關面板，如果最新傳出的報導消息是正確的，市場將留意對三星的供貨數量的影響。

美國 南韓 iPhone 15 蘋果

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