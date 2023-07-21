美元走升 美初領失業金人數減少提高市場升息預期

美元兌一籃子貨幣周四（20日）上漲，因數據顯示美國上周初請失業金人數意外下降，凸顯出勞動力市場具有韌性，這使得市場預期若經濟維持強勁，聯準會可能會繼續升息，此一預期帶動美元走升。

美元指數上漲0.6%，報100.88。

美元兌日圓升值攀升0.3%，報140.07日圓。

歐元兌美元貶值0.63%至1.1130美元。

美國勞工部稱，截至7月15日當周，經季節性因素調整後首次申請失業金人數下降9,000人，為22.8萬人。接受路透訪查的經濟學家此前預測為24.2萬人。

數據公布後，市場認為聯準會在普遍預期的下周升息1碼後繼續升息的可能性提高。聯邦資金利率期貨交易人士認為，還將進一步升息34個基點，周三的預期為32個基點。

ForexLive首席貨幣分析師Adam Button表示：「市場一直在尋找美國裁員的跡象，但根本沒有出現。今天的初請失業金人數再次凸顯出，美國勞動力市場非常強勁，聯準會仍有更多工作要做。」

周四的其他數據顯示，美國6月成屋銷售降至五個月最低，受累於市場上房屋長期短缺，這導致房價與去年相比的價格回落速度放緩。

投資人將聚焦聯準會鮑爾下周三利率決定公布後的發言，以尋找是否可能在9月再次升息的新線索。

上周公布的數據顯示消費者和生產者通膨降溫，顯示物價壓力可能更接近聯準會的2%通膨目標，美元隨後下跌。

路透調查顯示，所有經濟學家都認為歐洲央行將在7月27日升息25個基點，其中略多於半數的經濟學家還預計9月將再次升息。

英鎊繼續下跌，周三公布的數據顯示，英國物價年比漲幅放緩至7.9%，為逾一年最小，這可能會減輕英國央行繼續大幅升息的壓力。英國周四公布的一項關鍵抵押貸款利率也下降，為近兩個月來首次。

英鎊報1.2859美元，下跌0.61%，上周四曾觸及1.3144美元的2022年4月以來最高。

美元兌離岸人民幣貶值0.77%，報7.1764元。

中國央行周四公布的7月貸款市場報價利率（LPR）顯示，一年期和五年期以上利率分別為3.55%和4.20%，均持平於上次，完全符合市場預期。